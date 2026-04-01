Lula mira tabuleiro do Nordeste para impulsionar reeleição ao Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concretiza, nesta quinta-feira, 2, sua quarta agenda em território baiano, principal reduto do Partido dos Trabalhadores no país. Nos bastidores, petistas da Bahia e da direção nacional da sigla apontam que o Nordeste deve ser novamente prioridade para o chefe do Planalto.

Pré-candidato ao quarto mandato presidencial, um recorde na história eleitoral do país, Lula tem priorizado a Bahia em 2026, chegando a participar, em um gesto pioneiro do Palácio do Planalto, do Carnaval de Salvador. A agenda desta quinta, 2, no entanto, é institucional, frisam os petistas consultados pelo Portal A TARDE.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Primeiro, eu acho bom lembrar que é um agenda institucional. Essa ainda não é uma agenda de Lula como pré-candidato, tanto que o PT não participou de nada da organização dela", pontuou um dos nomes consultados, sob reserva.

A mesma fonte, entretanto, afirmou acreditar na manutenção da relação entre Lula e os eleitores baianos.

"A Bahia sempre teve um carinho enorme pelo presidente Lula, assim como o presidente Lula sempre teve um carinho enorme pela Bahia", afirmou o mesmo petista.

Nordeste é estratégico

Questionados sobre o papel do Nordeste na campanha, os petistas, da Bahia e de fora, disseram enxergar o mesmo caminho: a região será, mais uma vez, fundamental para turbinar a campanha eleitoral de Lula, que terá no senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos seus adversários na disputa pelo Palácio do Planalto.

A ideia é usar nomes como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato do PT à reeleição na Bahia, para fortalecer o palanque de Lula, para tentar repetir o desempenho alcançado em 2022 no Nordeste.

Impasse no Ceará

Um dos principais impasses de Lula está no Ceará. O atual governador, Elmano de Freitas (PT), tem sido pressionado a recuar de uma candidatura à reeleição para ceder espaço para Camilo Santana (PT), ex-governador e recém-saído do Ministério da Educação.

Senador licenciado, Camilo voltou a ser centro de especulações após sua saída no MEC, crescendo a expectativa para um possível embate contra o também ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, agora no PSDB.

Fontes ligadas ao presidente Lula, no entanto, afirmaram que o presidente já descartou, assim como Camilo, fazer a troca de nomes. Assim, permanece Elmano como candidato do PT à reeleição.

"Não [troca de Elmano por Camilo], isso não vai acontecer. O próprio Lula já indicou isso. A saída de Camilo é para contribuir na campanha, ele é um grande quadro", afirmou.

Agenda em Salvador

O presidente Lula cumpre, na manhã desta quinta-feira, 2, uma agenda de visita às obras do VLT de Salvador, nas intermediações do bairro da Calçada, na Cidade Baixa.

Lula também tinha outro compromisso na capital, no ato de entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida, mas cancelou sua participação no evento.