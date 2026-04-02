Ponte Salvador-Itaparica: Lula anuncia início das obras para junho

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Presidente Lula falou sobre a construção da ponte Salvador-Itaparica - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Uma das maiores obras de mobilidade urbana da história da Bahia, a ponte Salvador-Itaparica, terá início em junho deste ano. A afirmação foi dada pelo presidente Lula (PT), nesta quinta-feira, 2, durante sua visita a Salvador.

"Essa obra é fantástica, porque ela vai atender à parte mais pobre da população. É uma ponte de quase 13 quilômetros e 47 mil metros, uma ponte que vai custar quase 14 bilhões de reais, uma ponte que tem 3 bilhões de reais do orçamento da União e tem dinheiro do Banco dos Brics e tem dinheiro do BNDES. Vai ser uma obra extraordinária, possivelmente a maior ponte aqui da América Latina", disse Lula.

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O presidente do Brasil ainda estimou que, após o início das obras em junho, a entrega ocorra em 5 anos, ou seja, até 2031.

"A ponte ainda vai levar pelo menos uns 4 ou 5 anos para ser feita. Não é uma coisa rápida, porque é uma obra extraordinária. A base, a fundação já foi estudada, está tudo pronto. Eu acho que agora, em junho, devem começar [as obras], completou o presidente.

Lula em Salvador

Lula está na capital baiana para cumprir extensa agenda nesta terça. Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ele visitará obras de mobilidade urbana na cidade, realizadas pelo Novo PAC. Além das obras já em execução, haverá o anúncio de novos investimentos.

Às 9h30, haverá a visita às obras de implantação do VLT de Salvador, na Praça Onze de Dezembro, onde um trecho do veículo leve sobre trilhos já funciona em testes operacionais.

No local, também ocorre a assinatura da ordem de serviço para obras na linha 1 do metrô, com a construção da Estação Campo Grande em investimento que soma R$ 1,52 bilhão.

Cabos de sustentação garantem estabilidade da ponte | Foto: Divulgação

Ponte Salvador-Itaparica: cronograma detalhado

Em março, o cronograma atualizado sobre as obras ponte foi apresentado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), pelo então secretário da Casa Civil, Afonso Florence.

Segundo ele, à época, o projeto vem sendo conduzido com diálogo institucional com órgãos de controle e comunidades tradicionais, especialmente no processo de licenciamento ambiental.

"Todas as comunidades tradicionais estão sendo ouvidas no processo, incluindo pescadores, povos tradicionais e terreiros de matriz africana na ilha. As reivindicações estão sendo consideradas no licenciamento ambiental", afirmou.

Com 12,4 km, Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina | Foto: Divulgação

Quanto custa a Ponte Salvador-Itaparica?

Com investimento estimado em cerca de R$ 11 bilhões, a Ponte Salvador–Itaparica deverá se tornar a maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina, com 12,4 quilômetros de extensão sobre o espelho d’água.

O projeto prevê um vão central de aproximadamente 400 metros de largura para navegação e cerca de 85 metros de altura livre, permitindo a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos.

O sistema viário também inclui acessos em Salvador e em Vera Cruz, além de uma variante rodoviária que contornará a área urbana da ilha e a duplicação de trechos rodoviários na região.

Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica

O empreendimento será executado em quatro grandes trechos: