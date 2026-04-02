POLÍTICA
Ponte Salvador-Itaparica: Lula anuncia início das obras para junho
Presidente afirmou que obras devem ser concluídas em cinco anos
Por Yuri Abreu
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Uma das maiores obras de mobilidade urbana da história da Bahia, a ponte Salvador-Itaparica, terá início em junho deste ano. A afirmação foi dada pelo presidente Lula (PT), nesta quinta-feira, 2, durante sua visita a Salvador.
"Essa obra é fantástica, porque ela vai atender à parte mais pobre da população. É uma ponte de quase 13 quilômetros e 47 mil metros, uma ponte que vai custar quase 14 bilhões de reais, uma ponte que tem 3 bilhões de reais do orçamento da União e tem dinheiro do Banco dos Brics e tem dinheiro do BNDES. Vai ser uma obra extraordinária, possivelmente a maior ponte aqui da América Latina", disse Lula.
O presidente do Brasil ainda estimou que, após o início das obras em junho, a entrega ocorra em 5 anos, ou seja, até 2031.
"A ponte ainda vai levar pelo menos uns 4 ou 5 anos para ser feita. Não é uma coisa rápida, porque é uma obra extraordinária. A base, a fundação já foi estudada, está tudo pronto. Eu acho que agora, em junho, devem começar [as obras], completou o presidente.
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Lula em Salvador
Lula está na capital baiana para cumprir extensa agenda nesta terça. Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ele visitará obras de mobilidade urbana na cidade, realizadas pelo Novo PAC. Além das obras já em execução, haverá o anúncio de novos investimentos.
Às 9h30, haverá a visita às obras de implantação do VLT de Salvador, na Praça Onze de Dezembro, onde um trecho do veículo leve sobre trilhos já funciona em testes operacionais.
No local, também ocorre a assinatura da ordem de serviço para obras na linha 1 do metrô, com a construção da Estação Campo Grande em investimento que soma R$ 1,52 bilhão.
Ponte Salvador-Itaparica: cronograma detalhado
Em março, o cronograma atualizado sobre as obras ponte foi apresentado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), pelo então secretário da Casa Civil, Afonso Florence.
Segundo ele, à época, o projeto vem sendo conduzido com diálogo institucional com órgãos de controle e comunidades tradicionais, especialmente no processo de licenciamento ambiental.
"Todas as comunidades tradicionais estão sendo ouvidas no processo, incluindo pescadores, povos tradicionais e terreiros de matriz africana na ilha. As reivindicações estão sendo consideradas no licenciamento ambiental", afirmou.
Quanto custa a Ponte Salvador-Itaparica?
Com investimento estimado em cerca de R$ 11 bilhões, a Ponte Salvador–Itaparica deverá se tornar a maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina, com 12,4 quilômetros de extensão sobre o espelho d’água.
O projeto prevê um vão central de aproximadamente 400 metros de largura para navegação e cerca de 85 metros de altura livre, permitindo a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos.
O sistema viário também inclui acessos em Salvador e em Vera Cruz, além de uma variante rodoviária que contornará a área urbana da ilha e a duplicação de trechos rodoviários na região.
Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica
O empreendimento será executado em quatro grandes trechos:
- Trecho 1 – Acessos viários em Salvador: construção de estruturas ligando os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos já existentes na Via Expressa.
- Trecho 2 – Ponte Salvador–Itaparica: contará com 12,4 km de extensão, divididos em três etapas – aproximação na Ilha de Itaparica (4,6 km), aproximação em Salvador (6,9 km) e o trecho estaiado (0,9 km), que ficará a 85 metros acima do nível do mar.
- Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica: cerca de 30 km de rodovias, conectando a chegada da ponte até a Ponte do Funil, com viadutos e interseções.
- Trecho 4 – BA-001: recuperação e duplicação da rodovia, entre Cacha Prego e a cabeceira da Ponte do Funil.
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