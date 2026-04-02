Lula está em Salvador para tirar o baixo astral da chapa governista

Lula chega a Salvador onde cumpre intensa agenda política e institucional - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Jerônimo Rodrigues fará aniversário amanhã, 61 anos. Coincidiu que, em 2026, cai na Sexta Santa, justo no ano em que ele vai tentar a reeleição como governador – também no momento em que está precisando de bons fluidos.

O primeiro presente dele chegou ontem. Foi Lula, que está em Salvador oficialmente para vistoriar obras na última incursão ministerial de Rui Costa, mas politicamente veio turbinar o PT na Bahia.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Falou-se até que Jerônimo poderia aproveitar a presença de Lula cá para anunciar o vice, motivo de tanta ebulição na banda governista. Pouco provável, já que, no assunto, Rui Costa estava recomendando “cautela”, indicador de que nada está definido.

Geraldo e Geraldo –No tititi, lembrou-se que, se Lula tem o Geraldo dele, Jerônimo tem o dele aqui.

Esta semana, Lula anunciou, lá, que Geraldo Alckmin continuará como o vice dele nas eleições deste ano. Será que, cá, ele viria anunciar outro Geraldo, o de Jerônimo?

Certo é que, lá atrás, Jerônimo disse que só ia bater o martelo na questão do vice após o fim da janela partidária, que fecha neste sábado.

Entende-se. Para ele, a tal da janela incluiu a saída de cinco secretários e a escolha dos substitutos, o que significou uma agenda intensa.

Mas, o fato objetivo é que a escolha do vice governista, em princípio algo simples, acabou virando uma história política de tique novelesco. Aguardemos os próximos capítulos.

Apesar da PF, Marcinho Oliveira diz estar muito tranquilo

A presença da PF, ontem, na Alba, no gabinete do deputado Marcinho Oliveira (PRD), criou tanto furdunço que à tarde não teve sessão.

Mas Marcinho estava lá à tarde, no gabinete, e se disse muito tranquilo:

– Nunca exerci cargo público e nem nunca tive função de gestão em Serrinha, e não tenho qualquer relação com esses contratos.

Ele ressalta que os fatos investigados, uma acusação de desvio de recursos em contratos firmados em Serrinha, são relativos a 2017, nada têm a ver com o mandato dele.

Em 2022, se elegeu deputado estadual pelo UB, mas desde sempre se aproximou do governo. No início da semana, foi citado, ao lado do colega Júnior Nascimento (UB), como um dos possíveis vices de Jerônimo, numa aproximação com o federal Elmar Nascimento. Ou seja, começou a Semana Santa bem e acabou nem tanto.

Paula Mendes, a volta com o macramê a tiracolo

Paula Mendes, dona de casa, moradora de Costa do Sauípe, em Entre Rios, vai coroar neste sábado uma vitória pessoal da boa. Ela está com 51 anos, casada, mãe de uma filha, dois netos, mas em 2018 apareceu com um tumor na cabeça, fez uma cirurgia, perdeu parte dos movimentos do corpo e a visão de um dos olhos. Achou alento no macramê, técnica que veio lá dos árabes, com tecelagem manual que utiliza nós e trançados para criar peças decorativas, como painéis, suportes de plantas e moda, sem uso de agulhas. Vai fazer sábado a exposição ‘Apenas mãos, linha e nó’, com mais de 100 peças na sede da Coopercosta.

– Espero que isso abra portas para gente que sofreu o que sofri ter essa alegria.

Moema busca mais conforto

Seria a filiação de Moema Gramacho, ex-prefeita de Lauro de Freitas, ao MDB, após 46 anos de PT, partido que ela ajudou a fundar, uma jogada para ela ser a vice?

Não, por três motivos:

1 – O MDB já disse que não aceita ser barriga de aluguel.

2 – Moema busca um partido que amplie as chances dela voltar à Câmara dos Deputados, no PT está mais difícil.

3 – Uma chapa com ela ficaria excessivamente petista.

REGISTROS

Porrada feminina

Marcelo Araújo (UB), prefeito de Conceição do Coité, virou saco de porrada nas redes, depois de ter classificado como “loucura” a iniciativa da vereadora Manú Resedá (UB), de propor a criação da Secretaria da Mulher. Se diz que o Brasil já tem hoje 258 pastas do gênero. É pouco, em 5.570 municípios, mas, dez anos atrás, não havia nenhuma.

Abelhas na Páscoa 1

O Colégio Batista Taylor-Egídio, instituição particular, abriu suas portas para alunos da Escola Municipal Stela Dubois para tocar o projeto Páscoa Solidária. Na hora dos cumprimentos, um enxame de abelhas atacou os estudantes e foi aquela confusão.

Abelhas na Páscoa 2

O diretor do Colégio Batista, o pastor Uelington Rocha, tranquilizou os pais de estudantes. Apesar da grande confusão, com gritaria, ninguém se machucou.

Do PDT ao PP

O deputado Emerson Penalva, que em 2022 se elegeu pelo PDT, comunicou oficialmente, ontem, à presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), que mudou de partido. Está no PP. Ele sempre foi amigo e aliado de ACM Neto.

Colaborou: Marcos Freitas

