Senhora do seu destino: Ivana Bastos abre mão da vice para consolidar comando na Alba

Se Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), tivesse aceitado o convite para ocupar a vice na chapa majoritária, seria a realização de um sonho para o governador Jerônimo Rodrigues.

O chefe do Executivo sempre teve Ivana como a primeira opção para ocupar a única vaga disponível na chapa, já que as pré-candidaturas ao Senado tinham donos, que são, nada mais nada menos, os ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa, que atualmente ocupam a liderança do governo no Senado e a Casa Civil de Lula, respectivamente.

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O único cenário que Jerônimo toparia abrir mão de Ivana, seria para manter a família Coronel no grupo governista. Tanto é que a vice foi de fato oferecida para Diego Coronel, que aceitaria o convite se não fosse a intervenção de seu pai, o senador Angelo Coronel, que já tinha o desejo de debandar o clã para a oposição.

Nesta semana, teve início a última ofensiva de Jerônimo para tentar convencer Ivana a ser sua dupla nas eleições de outubro. Após uma série de reuniões em seu gabinete com os caciques que lideram o projeto de reeleição, como o senador e presidente do PSD, Otto Alencar, o ex-ministro e mandachuva do MDB baiano, Geddel Vieira Lima, além de Wagner, o governador parece ter jogado a toalha diante da resistência da chefe do Legislativo.

Não foram poucas as investidas para demover Ivana da ideia de permanecer no comando da Alba. Uma das tentativas mais recentes aconteceu durante agenda no interior. Rui e Wagner fizeram uma reunião a portas fechadas com a deputada, ofereceram mundos e fundos, insistiram muito, mas não conseguiram mudar a opinião da parlamentar.

O fenômeno Ivana Bastos

A cobiça em ter Ivana na chapa tem explicação. A avaliação do grupo governista é de que ter na majoritária uma mulher daria uma vantagem a mais para Jerônimo na disputa que promete ser acirrada. Outro motivo é mais óbvio, afinal das contas, Ivana tem o que todo político deseja: votos.

O mandato atual da deputada Ivana é marcado por marcos que redefiniram o papel da mulher no Legislativo baiano:

A mais votada da Bahia: Com 118 mil votos em 2022, ela alcançou o posto de deputada estadual mais votada entre os 63 eleitos — um feito inédito para uma mulher na história do estado.

Com 118 mil votos em 2022, ela alcançou o posto de deputada estadual mais votada entre os 63 eleitos — um feito inédito para uma mulher na história do estado. Quebra de Jejum de 190 anos: Tornou-se a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), rompendo um ciclo de quase dois séculos de hegemonia masculina no comando da Casa.

Para além disso, ela é uma das figuras mais próximas de Otto, que se sentiria representado na chapa. Com a negativa, o cenário mais provável é mesmo a manutenção de Geraldo Júnior na vice, para alegria dos irmãos Vieira Lima e desgosto da cúpula petista.

Segundo relatos, ela nunca sequer cogitou a hipótese de ser vice. O que se diz é que Ivana tem como prioridade se reeleger como presidente da Alba e deixar seu legado na Casa, abrindo caminho para outras mulheres.

Apesar de ter causado a frustração dos líderes progressistas, Ivana é vista como um quadro importante, com amplo potencial de crescimento dentro do grupo.