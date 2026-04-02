Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SETE MUDANÇAS

Secretários deixam governo Jerônimo para disputar eleições; veja nomes

Alterações preservam a representação dos partidos aliados

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

02/04/2026 - 19:53 h | Atualizada em 02/04/2026 - 21:23

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo.
Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo. -

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quinta-feira 2, a tão aguardada reforma no seu secretariado, em função dos prazos de desincompatibilização previstos na legislação eleitoral.

Ao todo, sete secretários deixaram suas pastas. Confira as pastas que tiveram alterações:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Na Secretaria da Educação (SEC), a atual chefe de gabinete, Luciana Menezes, assume o comando da pasta no lugar de Rowenna Brito.
Nova secretária da Educação ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Nova secretária da Educação ao lado do governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Reprodução | Redes Sociais
  • Na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), assume no lugar de Larissa Moraes a então presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Marise Prado de Oliveira Chastinet.
  • Larissa Moraes, por sua vez, assume a presidência da Cerb, antes ocupada por Jayme Vieira Lima.
  • Já a Juceb passa a ser comandada por Ramon de Almeida Bagano Guimarães, que deixa o comando da Superintendência de Alternativas Penais, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).
  • Na Secretaria de Agricultura (Seagri), assume o cargo de titular o então chefe de gabinete da pasta, Vivaldo Góes de Oliveira, em substituição a Pablo Barrozo.
  • Na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), passa a responder pela pasta Elisabete Costa, que exercia o cargo de assessora-chefe do gabinete do governador, no lugar de Osni Cardoso.
  • Já na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em substituição a Jusmari Oliveira, assume Joaquim Belarmino Cardoso Neto, ex-prefeito de Alagoinhas.
  • Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Aécio Moreira do Nascimento passa a responder interinamente pelo expediente da pasta, em substituição a Angelo Almeida.
  • Na Secretaria de Políticas para Mulheres Secretaria de Políticas para Mulheres passa a ser comandada por Camilla Batista, com a saída de Neuza Cadore.

Ainda esta semana, a Casa Civil também teve mudança no comando. O então chefe de gabinete da pasta, Carlos Melo, assumiu a secretaria no lugar de Afonso Florence.

As substituições atendem aos critérios legais do calendário eleitoral e asseguram a continuidade das ações, programas e projetos estratégicos do Governo do Estado nas respectivas áreas.

Leia Também:

Veja as imagens da passagem de Lula em Salvador
Adolpho Loyola rebate oposição: "16 anos que nada fez por Salvador"
Pablo Roberto desiste de candidatura a deputado federal

Nomes de confiança

Ao comentar as mudanças, Jerônimo Rodrigues destacou que a reestruturação ocorre dentro da normalidade administrativa.

“É uma troca dentro da normalidade, mantendo a pluralidade e a representação dos partidos aliados, com nomes de confiança que irão contribuir para a continuidade das ações realizadas pelo Governo do Estado, visando o desenvolvimento e a qualidade de vida do povo baiano”, afirmou Jerônimo.

"Aos secretários que vão para compromissos políticos, o meu muito obrigado pela dedicação. Cada entrega ajudou a transformar a vida da nossa gente”, completou o governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo.
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo.
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo.
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo.
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x