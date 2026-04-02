Secretários deixam governo Jerônimo para disputar eleições; veja nomes

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo os nomes dos secretários que vão deixar o governo. - Foto: Joá Souza/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quinta-feira 2, a tão aguardada reforma no seu secretariado, em função dos prazos de desincompatibilização previstos na legislação eleitoral.

Ao todo, sete secretários deixaram suas pastas. Confira as pastas que tiveram alterações:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Secretaria da Educação (SEC) , a atual chefe de gabinete, Luciana Menezes, assume o comando da pasta no lugar de Rowenna Brito.

Nova secretária da Educação ao lado do governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), assume no lugar de Larissa Moraes a então presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Marise Prado de Oliveira Chastinet.

assume no lugar de Larissa Moraes a então presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Marise Prado de Oliveira Chastinet. Larissa Moraes, por sua vez, assume a presidência da Cerb , antes ocupada por Jayme Vieira Lima.

, antes ocupada por Jayme Vieira Lima. Já a Juceb passa a ser comandada por Ramon de Almeida Bagano Guimarães, que deixa o comando da Superintendência de Alternativas Penais, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Na Secretaria de Agricultura (Seagri), assume o cargo de titular o então chefe de gabinete da pasta, Vivaldo Góes de Oliveira, em substituição a Pablo Barrozo.

assume o cargo de titular o então chefe de gabinete da pasta, Vivaldo Góes de Oliveira, em substituição a Pablo Barrozo. Na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) , passa a responder pela pasta Elisabete Costa, que exercia o cargo de assessora-chefe do gabinete do governador, no lugar de Osni Cardoso.

, passa a responder pela pasta Elisabete Costa, que exercia o cargo de assessora-chefe do gabinete do governador, no lugar de Osni Cardoso. Já na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em substituição a Jusmari Oliveira, assume Joaquim Belarmino Cardoso Neto, ex-prefeito de Alagoinhas.

em substituição a Jusmari Oliveira, assume Joaquim Belarmino Cardoso Neto, ex-prefeito de Alagoinhas. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Aécio Moreira do Nascimento passa a responder interinamente pelo expediente da pasta, em substituição a Angelo Almeida.

Na Secretaria de Políticas para Mulheres Secretaria de Políticas para Mulheres passa a ser comandada por Camilla Batista, com a saída de Neuza Cadore.

Ainda esta semana, a Casa Civil também teve mudança no comando. O então chefe de gabinete da pasta, Carlos Melo, assumiu a secretaria no lugar de Afonso Florence.

As substituições atendem aos critérios legais do calendário eleitoral e asseguram a continuidade das ações, programas e projetos estratégicos do Governo do Estado nas respectivas áreas.

Nomes de confiança

Ao comentar as mudanças, Jerônimo Rodrigues destacou que a reestruturação ocorre dentro da normalidade administrativa.

“É uma troca dentro da normalidade, mantendo a pluralidade e a representação dos partidos aliados, com nomes de confiança que irão contribuir para a continuidade das ações realizadas pelo Governo do Estado, visando o desenvolvimento e a qualidade de vida do povo baiano”, afirmou Jerônimo.

"Aos secretários que vão para compromissos políticos, o meu muito obrigado pela dedicação. Cada entrega ajudou a transformar a vida da nossa gente”, completou o governador.