Pablo Roberto desiste de candidatura a deputado federal

Pablo Roberto ficará de fora das eleições - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O vice-prefeito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), desistiu da candidatura a deputado federal nas eleições de 2026. A decisão foi tomada às vésperas do prazo para desincompatibilização de cargos públicos. Com o recuo, Pablo permanece à frente da Secretaria Municipal de Educação, função que ocupa atualmente na gestão do prefeito José Ronaldo (União Brasil).

A desistência ocorre após o próprio Pablo ter reafirmado, em diferentes momentos, que pretendia disputar uma vaga na Câmara Federal. Nos últimos dias, no entanto, já havia sinais de indefinição sobre a candidatura.

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A decisão, segundo ele, levou em conta questões políticas e administrativas, incluindo a continuidade dos trabalhos na área da educação no município. “Eu vou continuar em Feira de Santana, na condição de secretário municipal, ao lado do prefeito, ajudando na gestão, ajudando na educação de Feira de Santana. Espero que essa decisão seja uma decisão entendida pelo povo de Feira de Santana. O nosso sentimento, o nosso desejo que nesse momento nós possamos continuar aqui”, confirmou Pablo Roberto em entrevista ao Acorda Cidade.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana