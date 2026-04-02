Adolpho Loyola rebate oposição: "16 anos que nada fez por Salvador"

Secretário de Relações Institucionais do governo do Estado, Adolpho Loyola - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O secretário de Relações Institucionais do Estado, Adolpho Loyola, elevou o tom das críticas à oposição ao comparar as ações realizadas pelas gestões petistas e o grupo que comanda Salvador há quase 16 anos.

Ao falar sobre as administrações do PT na Bahia, Loyola afirmou que os 20 anos da legenda à frente do Palácio de Ondina têm um grande legado de realizações em prol da população, ao contrário do grupo oposicionista.

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"No entanto, com sua contumaz soberba, o ex-prefeito subestima a inteligência do povo baiano, cuja escolha pelo PT nessas duas décadas se baseia em fatos: hospitais, policlínicas, escolas em tempo integral, geração de emprego e renda, chegada da BYD e milhares de quilômetros de estradas em todo o estado, além do metrô e agora o VLT em Salvador", afirmou Loyola.

"São 20 que fez contra quase 16 que nada fez” Adolpho Loyola - Secretário de Relações Institucionais

Ataques infundados

O titular da Serin reiterou que a oposição na Bahia continua sem apresentar propostas para o estado e insiste em ataques infundados.

“É a mesma ladainha de empréstimos, aprovação automática, quando ele deveria ter vergonha de não construir creches para a educação na primeira infância em Salvador que resulta nas milhares de crianças que não conseguem sair das escolas municipais alfabetizadas no segundo ano”.

Ele questiona os feitos do grupo à frente da prefeitura de Salvador nesses últimos 14 anos.

“O que se constata em Salvador é a perda de protagonismo no Nordeste, o IPTU mais caro do país, a menor taxa de alfabetização de crianças entre as capitais brasileiras e o maior índice de desnutrição infantil do país. Se não fosse o governo do estado com o metrô, o que seria do transporte público na capital baiana?”.

"Conversa fiada"

Na avaliação de Loyola, o grupo de oposição não conseguiu resolver problemas básicos em Salvador, onde estão há quase 16 anos.

“Agora eles acham que vão solucionar os problemas da Bahia com conversa fiada. O povo baiano não quer saber disso e vão dar a resposta nas urnas, em outubro”.