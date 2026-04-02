Veja as imagens da passagem de Lula em Salvador

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Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em Salvador, nesta quinta-feira, 2, visitando as obras do primeiro trecho do VLT do Subúrbio, ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Lula chegou na capital baiana na tarde da quarta, 1, sendo recebido por aliados. Na manhã desta quinta, 2, o chefe de Estado esteve na Cidade Baixa, assinando a ordem para estudos de expansão do VLT, além da liberação de recursos para o metrô do Campo Grande.

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