Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Veja as imagens da passagem de Lula em Salvador

Presidente petista participou de agenda na capital baiana

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/04/2026 - 15:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador
Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em Salvador, nesta quinta-feira, 2, visitando as obras do primeiro trecho do VLT do Subúrbio, ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Lula chegou na capital baiana na tarde da quarta, 1, sendo recebido por aliados. Na manhã desta quinta, 2, o chefe de Estado esteve na Cidade Baixa, assinando a ordem para estudos de expansão do VLT, além da liberação de recursos para o metrô do Campo Grande.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja as fotos

/ 8
  • Lula durante agenda no Subúrbio de Salvador
  • Lula assina ordem para estudos do VLT
  • Presidente Lula e Jerônimo Rodrigues
  • VLT do Subúrbio dinamiza economia local
  • Lula discursa durante agenda na Cidade Baixa
  • Lula interage com o povo ao visitar obras do VLT
  • Trecho I do VLT do Subúrbio avança
  • Lula é recebido por aliados ao chegar em Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues Lula VLT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Lula duarnte agenda no Subúrbio de Salvador
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x