Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula em Salvador: unidade marca agenda com Jerônimo e Rui Costa

Presidente realizou visita às obras do VLT nesta quinta-feira, 2

Redação

Por Redação

02/04/2026 - 13:36 h | Atualizada em 02/04/2026 - 14:39

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jaques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Lula, Otto Alencar
Jaques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Lula, Otto Alencar -

A passagem do presidente Lula (PT) por Salvador nesta semana serviu como uma espécie de gesto de alinhamento político, contribuindo para dissipar especulações sobre possíveis fissuras no grupo governista baiano.

Recebido na Base Aérea na quarta-feira, 1º, pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT); pelo pré-candidato ao Senado, Rui Costa; e pelos senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA), o presidente manteve uma agenda marcada pela intimidade e por discussões estratégicas que avançaram até a madrugada no hotel onde ficou hospedado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O tom das reuniões, segundo interlocutores, foi de entendimento e otimismo quanto à força da coalizão para as eleições de outubro.

Leia Também:

“Lula para sempre”: emoção domina baianos durante visita do presidente
Margareth Menezes recebe elogios de Lula por aplicar R$ 650 milhões na cultura
Na Bahia, Lula elogia trabalho de Rui Costa, de saída da Casa Civil
Lula em Salvador: “PT fez mais do que todos os governos desse país”

No evento de assinatura da ordem de serviço do VLT, no bairro da Calçada, o entrosamento ficou evidente nos discursos. Lula e Jerônimo adotaram uma fala sintonizada, focando na comparação de legados entre as gestões estadual e federal versus a oposição.

“Não precisa xingar ninguém, basta comparar”, resumiu o presidente da República.

A soma das diferenças

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi o responsável por dar a declaração mais emblemática sobre a coesão do grupo, utilizando metáforas bem-humoradas para descrever seus companheiros de jornada:

  • Sobre Jaques Wagner: “Esse cabra que começou a nossa história na Bahia, que começou a caminhada”.
  • Sobre Jerônimo Rodrigues: “Esse jovem aqui tá correndo a Bahia feito um cão. Ele andou, em quatro anos, mais do que eu e Wagner corremos juntos. Ele é um foguete”.

Ao finalizar, Rui Costa reforçou que as distinções de personalidade entre as lideranças são, na verdade, o trunfo do Partido dos Trabalhadores no estado.

/ 14
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Jerônimo disse ainda que a oposição age de forma oportunista
  • Em Salvador, Lula rasga elogios a Margareth Menezes
  • Maragareth Menezes e Rui Costa
  • Visita de Lula em Salvador reuniu autoridades
  • Lula cumpre agenda na Bahia
  • Rui Costa e Lula
  • Margareth Menezes

“Cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma, é da natureza humana. Um time se faz de pessoas diferentes. É a soma das diferenças que nos faz mais fortes”, arrematou o ministro, selando o pacto de união diante da militância.

A agenda presidencial na capital baiana não apenas autorizou obras estruturantes, mas serviu como uma "vacina" contra rumores de divisão, consolidando Jerônimo Rodrigues como a figura central da execução política no estado, sob a mentoria de Wagner e o suporte administrativo de Rui em Brasília.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Lula Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jaques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Lula, Otto Alencar
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Jaques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Lula, Otto Alencar
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Jaques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Lula, Otto Alencar
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Jaques Wagner, Jerônimo Rodrigues, Lula, Otto Alencar
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x