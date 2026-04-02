“Lula para sempre”: emoção domina baianos durante visita do presidente

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Registro da visita do presidente Lula à Salvador - Foto: Ricardo Stuckert | Acervo pessoal

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Salvador emocionou os apoiadores do PT nesta quinta-feira, 2. Acompanhando as obras do VLT, o chefe de estado passou pelos bairros da Calçada, na cidade baixa, e Lobato, localizado no subúrbio ferroviário da capital baiana.

Durante o passeio, Lula conversou com moradores da região e aproveitou para distribuir acenos, abraços e beijos para a população, que o aguardava na grade de segurança das obras.

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Uma dessas pessoas era o motorista por aplicativo Mário Lopes, que levou seu filho, Pedro, de apenas 2 anos de idade, para conhecer o presidente da república. Eleitor do PT, o jovem garantiu que foi emocionante poder passar um pouco do sentimento para a criança.

“Foi muito bom ter o presidente da república aqui no meu bairro. Ainda mais para mim que sou novo e poder apresentar meu filho ao presidente é uma coisa satisfatória”, afirmou ele em entrevista a reportagem do portal A TARDE.

Mário ainda aproveitou o momento para fazer uma selfie com Lula e registar o momento para sempre, não apenas na memória. “O presidente é muito humilde. Abraçou e beijou meu filho. Lula para sempre”, concluiu.