Margareth Menezes recebe elogios de Lula por aplicar R$ 650 milhões na cultura

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Em Salvador, Lula rasga elogios a Margareth Menezes - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Durante agenda em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu elogios à ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Segundo o petista, o Brasil nunca teve tantos recursos para projetos culturais como na atual gestão da pasta, com destaque para os resultados das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

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“Foram quase R$ 650 milhões para a cultura colocados por essa mulher. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como agora, especialmente depois da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Nunca teve tanto recurso, inclusive para as prefeituras”, disse o presidente.

Na capital baiana, Lula, ao lado de Jerônimo Rodrigues, autorizou o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador.

Entenda

O que é a Lei Aldir Blanc?

A Lei Aldir Blanc (LAB) homenageia o compositor e escritor Aldir Blanc, que morreu em 2020. A legislação foi criada no mesmo ano para socorrer o setor cultural, paralisado pela pandemia.

Ela garante o repasse anual de R$ 3 bilhões da União para estados e municípios até 2027, permitindo planejamento de longo prazo para festivais, cursos, reformas de museus e projetos comunitários.

O que é a Lei Paulo Gustavo?

A Lei Paulo Gustavo (LPG) homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021.

O principal diferencial da norma é o foco no setor audiovisual, que recebeu cerca de 70% dos recursos, enquanto os outros 30% foram destinados às demais áreas culturais.