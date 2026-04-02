AFAGO DO CHEFE
Margareth Menezes recebe elogios de Lula por aplicar R$ 650 milhões na cultura
Presidente destacou empenho da ministra para alavancar leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc
Por Ane Catarine
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Durante agenda em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu elogios à ministra da Cultura, Margareth Menezes.
Segundo o petista, o Brasil nunca teve tantos recursos para projetos culturais como na atual gestão da pasta, com destaque para os resultados das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc.
“Foram quase R$ 650 milhões para a cultura colocados por essa mulher. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como agora, especialmente depois da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Nunca teve tanto recurso, inclusive para as prefeituras”, disse o presidente.
Na capital baiana, Lula, ao lado de Jerônimo Rodrigues, autorizou o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador.
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Entenda
O que é a Lei Aldir Blanc?
A Lei Aldir Blanc (LAB) homenageia o compositor e escritor Aldir Blanc, que morreu em 2020. A legislação foi criada no mesmo ano para socorrer o setor cultural, paralisado pela pandemia.
Ela garante o repasse anual de R$ 3 bilhões da União para estados e municípios até 2027, permitindo planejamento de longo prazo para festivais, cursos, reformas de museus e projetos comunitários.
O que é a Lei Paulo Gustavo?
A Lei Paulo Gustavo (LPG) homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021.
O principal diferencial da norma é o foco no setor audiovisual, que recebeu cerca de 70% dos recursos, enquanto os outros 30% foram destinados às demais áreas culturais.
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