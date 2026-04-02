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POLÍTICA

Lula em Salvador: "Fascistas nunca mais vão governar este país"

Presidente cumpriu agenda em Salvador nesta quinta-feira, 2

Cássio Moreira e Yuri Abreu

Por Cássio Moreira e Yuri Abreu

02/04/2026 - 12:05 h | Atualizada em 02/04/2026 - 12:37

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Lula no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Lula no Subúrbio Ferroviário de Salvador -

O presidente Lula (PT) mandou um recado claro à oposição, nesta quinta-feira, 2, durante visita às obras do VLT em Salvador, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT).

Em discurso, o mandatário falou sobre os avanços realizados ao longo das gestões petistas e disparou contra a oposição, contra quem deve protagonizar uma forte disputa nas eleições de outubro — o principal nome, por enquanto, é o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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"Eu tenho uma causa e é fazer esse país ser grande, ser respeitado. Eu posso viver com muito respeito e dignidade, que é dar emprego de qualidade. Então, essa gente tem que saber que eles vão sofrer muito para montar o governo, porque, se depender de mim, os fascistas nunca mais irão governar. Se depender de mim, nunca mais", disparou o presidente.

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Bahia eleições 2026 Lula Salvador

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