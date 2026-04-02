Jerônimo relembra pandemia e critica Bolsonaro durante agenda com Lula em Salvador

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Jerônimo disse ainda que a oposição age de forma oportunista - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez nesta quinta-feira, 2, uma análise da polarização política no Brasil e apontou diferenças entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao lado de Lula, durante agenda em Salvador, o governador afirmou que, ao contrário do atual governo, a gestão Bolsonaro teria rido de mortes durante a pandemia.

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Lula cumpre agenda em Salvador ao lado de Jerônimo | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Esse grupo, que é oposição e inimigo do Brasil, enquanto Lula está investindo em saúde, mobilidade e educação, sorria e ria da cara do povo enquanto 700 mil pessoas morreram na pandemia Jerônimo

Jerônimo disse ainda que a oposição age de forma oportunista, se promove nos discursos e passa a impressão de que o governo não trabalha.

“Não podemos baixar a guarda. É impressionante o quanto a gente trabalha, com vereadores, prefeitos, secretários, vice-prefeitos, deputados e senadores, e fica parecendo que não estamos trabalhando. Temos que comparar o que fizemos e o que eles não fizeram e atrapalharam até hoje”, disse o governador.

A declaração ocorreu durante agenda com o presidente Lula, que esteve ao lado de Jerônimo Rodriguespara autorizar o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador.