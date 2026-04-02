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Baiano assume Ministério das Cidades do governo Lula
Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, em Salvador
Por Cássio Moreira
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A Bahia terá um novo nome na Esplanada dos Ministérios. Antônio Vladimir Moura Lima foi confirmado como ministro das Cidades, no lugar de Jader Filho (MDB), em agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 2, em Salvador.
Jader Filho será candidato a deputado federal pelo Pará. Antônio, seu sucessor, ocupa o posto de secretário-executivo da pasta.
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Quem é o novo ministro?
Antônio Vladimir Moura Lima é graduado em engenharia civil e mestre em geofísica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).
O novo ministro também é especializado em gestão de desenvolvimento territorial e em gestão orçamentária no setor público.
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