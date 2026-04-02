Lula em Salvador: “PT fez mais do que todos os governos desse país”

Petista visitou as obras do VLT em Salvador nesta quinta-feira, 2 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Durante visita às obras do VLT em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 2, destacou os investimentos feitos pelos governos petistas no Brasil.

Em seu discurso, o mandatário afirmou que o seu grupo fez mais pelo Brasil do que todos os presidentes da história do país.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se vocês pegarem a história do Brasil desde a Proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, todos os presidentes em todos esses anos, e fizerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vão chegar à conclusão que o governo do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República da história desse país”, disse Lula.

"Fascistas nunca mais vão governar este país"

Na ocasião, mandou um recado claro à oposição. Em discurso, o mandatário falou sobre os avanços realizados ao longo das gestões petistas e disparou contra a oposição, contra quem deve protagonizar uma forte disputa nas eleições de outubro — o principal nome, por enquanto, é o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Eu tenho uma causa e é fazer esse país ser grande, ser respeitado. Eu posso viver com muito respeito e dignidade, que é dar emprego de qualidade. Então, essa gente tem que saber que eles vão sofrer muito para montar o governo, porque, se depender de mim, os fascistas nunca mais irão governar. Se depender de mim, nunca mais", disparou o presidente.