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DISCURSO IMPACTANTE

Lula em Salvador: “PT fez mais do que todos os governos desse país”

Petista visitou as obras do VLT em Salvador nesta quinta-feira, 2

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/04/2026 - 12:36 h

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Petista visitou as obras do VLT em Salvador nesta quinta-feira, 2
Petista visitou as obras do VLT em Salvador nesta quinta-feira, 2 -

Durante visita às obras do VLT em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 2, destacou os investimentos feitos pelos governos petistas no Brasil.

Em seu discurso, o mandatário afirmou que o seu grupo fez mais pelo Brasil do que todos os presidentes da história do país.

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“Se vocês pegarem a história do Brasil desde a Proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, todos os presidentes em todos esses anos, e fizerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vão chegar à conclusão que o governo do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República da história desse país”, disse Lula.

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Na ocasião, mandou um recado claro à oposição. Em discurso, o mandatário falou sobre os avanços realizados ao longo das gestões petistas e disparou contra a oposição, contra quem deve protagonizar uma forte disputa nas eleições de outubro — o principal nome, por enquanto, é o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Eu tenho uma causa e é fazer esse país ser grande, ser respeitado. Eu posso viver com muito respeito e dignidade, que é dar emprego de qualidade. Então, essa gente tem que saber que eles vão sofrer muito para montar o governo, porque, se depender de mim, os fascistas nunca mais irão governar. Se depender de mim, nunca mais", disparou o presidente.

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