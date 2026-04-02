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UM BOM TRABALHO

Na Bahia, Lula elogia trabalho de Rui Costa, de saída da Casa Civil

Lula destacou os feitos do baiano à frente do ministério, como o Novo PAC

Carla Melo

Por Carla Melo

02/04/2026 - 12:49 h

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Lula cumpre agenda na Bahia
Lula cumpre agenda na Bahia -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não mediu palavras para tecer elogios ao ex-ministro da Casa Civil e ex-governador, Rui Costa. Segundo o chefe de Estado, o companheiro petista.

“Essa mudança fez diferença no meu governo. A gente não conseguiu fazer 100% do que a gente queria, mas posso dizer que a gente nunca teve na Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções do que agora. Quero lhe agradecer, o Brasil agradece pelo papel que você cumpriu na Casa Civil”, disse Lula.

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Lula destacou os feitos de Rui Costa à frente do ministério da Casa Civil, casa o qual se despede para concorrer ao Senado Federal nas Eleições de 2026. A ex-ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão e ex-presidente da Caixa Econômica Federal do governo Dilma, Miriam Belchior.

“Rui foi imprescindível para montar uma equipe de governo e foi imprescindível junto com a Míriam Belchior para fazer com que as coisas acontecessem da forma nem tão rápida como a gente queria, mas mais rápido que qualquer um previa”, iniciou o presidente.

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Ele citou os avanços com a Novo PAC, programa coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, que recebeu R$ 1,8 trilhão de investimentos.

O presidente da República, que cumpre agenda em Salvador, nesta quinta-feira, 2, ainda relembrou o momento em que rondava o momento baiano para o governo, e quando foi alertado sobre a personalidade do companheiro.

“Quando eu ganhei as eleições, eu queria levar alguns governadores para o governo federal para nos levar a uma experiência bem sucedida nos estados. Falei com o companheiro Wagner o que ele achava do companheiro Rui Costa para ser o ministro da Casa Civil, ele falou: “Olha, ele não é o mais simpático das pessoas que trabalharam comigo. Ele de vez em quando acorda de cara fechada, mas se você precisar de alguém honesto, de alguém competente e alguém com vontade de trabalhar, pode levar o Rui Costa”, discursou o presidente da República.

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