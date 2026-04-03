MDB mantém força e consolida chapa Jerônimo-Geraldinho

A indefinição que pairou sobre o Palácio de Ondina nos últimos meses evidenciou as fissuras internas da base aliada. Enquanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT) mantinha um discurso de "unidade" e "tempo certo" para anunciar a única vaga disponível na chapa majoritária, nos bastidores, a pressão de partidos como o PSD e o próprio PT por uma renovação na vaga de vice era latente.

O Portal A TARDE acompanhou as sucessivas investidas de outras legendas que tentaram ocupar hoje a vaga preenchida por Geraldo Júnior, alimentando especulações sobre sua substituição por um nome "mais competitivo" e uma eventual realocação do MDB em outras frentes do governo, mas o desfecho foi o "inesperado já esperado".

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Geraldo segue na vice e vai reeditar a dupla Jerônimo e Geraldinho nas eleições de outubro. Manutenção que se deve muita à articulação e insistência da família Vieira Lima, alta cúpula do MDB na Bahia.

Essa manutenção de Geraldo na chapa é, antes de tudo, uma grande vitória da articulação política do MDB baiano. Sob a liderança de nomes como os irmãos Vieira Lima, o partido não recuou diante das pressões externas.



O MDB utilizou sua capilaridade e alegou, desde sempre, ter consigo o peso de ter sido decisivo na vitória de 2022 como principais ativos, além de não servir de "barriga de aluguel" para nenhuma outra legenda em caso de substituição.

Fica então a percepção de que a escolha por Geraldo Júnior, no fim das contas, foi pautada pelo pragmatismo. Geraldo consolidou-se como a "melhor opção" não necessariamente por ser a primeira escolha do governador, mas por ser a única capaz de estancar uma crise na base e evitar "disse me disse" e o desembarque de um aliado de peso.

Apesar da "demora", a definição serviu para testar a resistência dos aliados do grupo, mas o resultado final reafirma que, na política baiana, a pressão partidária e a necessidade de manutenção do arco de alianças costumam se sobrepor às preferências pessoais do gestor.

A chapa Jerônimo-Geraldo renasce não de um consenso absoluto e imediato, mas de uma costura complexa onde a sobrevivência do grupo prevaleceu sobre as tentativas de mudança. Com isso, o chamado "Time de Lula" na Bahia está oficialmente completo.