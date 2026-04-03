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ENDOSSO

Otto Alencar reage a escolha de Geraldo Júnior para a vice

Senador afirma que o PSD está pronto para ajudar na reeleição de Jerônimo

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/04/2026 - 13:58 h

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Otto endossou escolha de Geraldo Júnior para a vice de Jerônimo.
Otto endossou escolha de Geraldo Júnior para a vice de Jerônimo. -

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, se manifestou após o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmar, nesta sexta-feira, 3, que Geraldo Júnior (MDB) vai continuar no posto de vice na chapa que vai disputar as eleições de outubro.

Ao portal A TARDE, o senador endossou a escolha do governador e disse que o partido está pronto para ajudar na reeleição do petista.

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“Estou apoiando, não tenho nenhum problema com Geraldo. Nunca trabalhei para que ele fosse retirado da chapa, absolutamente, em nenhum momento. Portanto, acredito que sendo indicado pelo governador, e é o governador que vai liderar a sucessão, como foi com Wagner, com Rui, e ele foi tomando essa decisão, eu estarei pronto para trabalhar e ajudar como foi em 2022”, afirmou o senador.

O PSD está unido para colaborar na reeleição do governador Jerônimo e também, acima de tudo, trabalhar muito pela reeleição do meu amigo e presidente Lula
Otto Alencar, senador e presidente do PSD na Bahia

Jerônimo fez a confirmação durante um evento realizado pela Igreja Universal, que acontece em vários estados do Brasil, e que na Bahia teve como palco a Arena Fonte Nova.

A decisão veio após intensas conversas com o seu grupo governista nos últimos dias. Ao longo da última semana vários nomes surgiram como possibilidade de indicação ao posto, desde a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Ivana Bastos (PSD), até o mesmo deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), hoje aliado do pré-candidato da oposição ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).

Otto garante que está pronto para trabalhar no sucesso da dobradinha Jerônimo-Geraldo.
Otto garante que está pronto para trabalhar no sucesso da dobradinha Jerônimo-Geraldo. | Foto: Divulgação

MDB satisfeito

Principais lideranças do MDB na Bahia, os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima foram unânimes ao dizer que a permanência de Geraldo Júnior no posto de pré-candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT) mostra que o “bom senso” prevaleceu.

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De acordo com Geddel, o MDB sempre participou de todas as conversas dirigidas pelo governador Jerônimo para tratar do assunto e, nessas ocasiões, defendia que essa composição vitoriosa nas últimas eleições deveria permanecer.

Já Lúcio disse que viu todo o desdobramento da escolha de vice “com muita tranquilidade” e afirmou que a escolha de Geraldo, a quem chama de “Geraldinho”, também mostra que Jerônimo chancela a ideia de que ele fortalece a chapa.

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Tags:

Geraldo Júnior otto alencar PSD

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