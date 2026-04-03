“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

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Após meses de impasse nos bastidores, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou nesta sexta-feira, 3, a permanência deGeraldo Júnior (MDB) como pré-candidato a vice-governador na chapa que disputará a reeleição em outubro.

Em conversa com a imprensa após a definição, Geraldo afirmou que ele e o MDB “nunca duvidaram da lealdade” de Jerônimo, destacando que a política exige maturidade e compromisso.

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“Quero dizer que eu, pessoalmente, e o meu partido nunca duvidamos da lealdade e do compromisso do governador Jerônimo Rodrigues. Política se faz com maturidade, política se faz com lealdade”, afirmou.

O vice-governador também comemorou o fechamento da chapa e disse que o grupo está pronto para percorrer o estado em defesa da continuidade do projeto político.

“Vamos continuar fazendo a gestão pela Bahia, transformando a vida das pessoas nos 27 territórios de identidade. A chapa está completa com o governador Jerônimo Rodrigues, eu como vice ao lado dele, e a eleição dos nossos dois senadores”, disse.

A composição também conta com Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) como pré-candidatos ao Senado Federal.

Confira a entrevista:

Agradecimento especial

Geraldo Júnior ainda agradeceu às lideranças do MDB na Bahia pelo apoio à manutenção do nome dele na chapa.

“Um agradecimento especial ao MDB, ao meu partido, ao presidente Jaime Vieira Lima, mas, em especial, aos irmãos Lúcio Vieira Lima e ao ministro Geddel Vieira Lima, que sempre confiaram e chancelaram o meu nome”.