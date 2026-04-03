Geddel e Lúcio Vieira Lima dizem que “bom senso” prevaleceu

Irmãos Vieira Lima e Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Principais lideranças do MDB na Bahia, os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima foram unânimes ao dizer na manhã desta quinta-feira, 3, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, que a permanência de Geraldo Júnior no posto de pré-candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT) mostra que o “bom senso” prevaleceu.

De acordo com Geddel, o MDB sempre participou de todas as conversas dirigidas pelo governador Jerônimo para tratar do assunto e, nessas ocasiões, defendia que essa composição vitoriosa nas últimas eleições deveria permanecer.

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“O MDB sempre defendeu a ideia de que essa era a melhor chapa. Depois de muitas conversas, o governador também chegou a essa conclusão”, disse o ex-ministro, que completou afirmando que a escolha também faz “justiça” a Geraldo, que faz um bom papel de vice-governador da Bahia.

Vendo todo o desdobramento da escolha de vice “com muita tranquilidade”, como reportou a reportagem, Lúcio afirmou que a escolha de Geraldo, a quem chama de “Geraldinho”, também mostra que Jerônimo chancela a ideia de que ele fortalece a chapa.

“Ao ser escolhido, Geraldinho vem fortalecido porque o governador sempre explicou que a demora para o anúncio era somente por causa da dificuldade de escolher o perfil que mais fortalecesse a chapa”, disse.

“Agora é arregaçar as mangas”

A palavra de ordem dos Vieira Lima após o fechamento da chapa majoritária da base governista é clara: “arregaçar as mangas” e “ir para cima”.

Geddel e Lúcio afirmaram que o próximo passo é mobilizar toda a militância do MDB, juntamente com políticos do partido, para vencer novamente o grupo de oposição nas urnas ainda.

“Vamos confirmar no dia seis de outubro a vitória de Jerônimo no primeiro turno. A eleição não deixou de ser dura, mas, indiscutivelmente, com um favoritismo enorme do governador Jerônimo”, completou Lúcio.

Um agradecimento especial

Em meio ao imbróglio para a escolha do vice de Jerônimo, um nome do grupo governista sempre defendeu a permanência de Geraldo Júnior publicamente: o senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição na chapa.

Apenas ao petista, Geddel deixou um agradecimento caloroso: “Um amigo de muitos anos que, embora já estivemos rapidamente afastados por circunstâncias da política, nunca perdemos o respeito e carinho mútuo. Um homem de palavra e compromisso. Ele entende que a política não é feira de contratos”.