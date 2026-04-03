Geraldo Júnior: a trajetória do consagrado a vice de Jerônimo em 2026

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Geraldo Júnior é confirmado como vice de Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou na manhã desta sexta-feira, 3, em primeira mão ao Portal A TARDE, a permanência de Geraldo Júnior (MDB) como vice na chapa majoritária que disputará a reeleição em outubro contra o grupo do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo, ACM Neto (União Brasil).

Advogado e comunicador, Geraldo, conhecido como “Geraldinho” na política baiana, tem 56 anos e construiu sua trajetória em Salvador, onde nasceu e foi vereador por diversos mandatos.

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Ele foi eleito pela primeira vez em 2012 e ganhou projeção ao assumir a presidência da Câmara Municipal de Salvador, cargo para o qual foi eleito em 2018 e reeleito em 2022.

Permaneceu na função até assumir a vice-governadoria, após a vitória de Jerônimo Rodrigues sobre ACM Neto no segundo turno das eleições daquele mesmo ano.

Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior nas eleições de 2022 | Foto: Divulgação

Mudança de lado

Historicamente aliado do grupo político de ACM Neto e do atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), Geraldo protagonizou uma das principais reviravoltas da política baiana ao romper com esse campo durante as eleições de 2022.

Na ocasião, passou a integrar a base do PT, então liderada por Rui Costa e Jaques Wagner, sendo escolhido como candidato a vice na chapa de Jerônimo pela primeira vez.

Geraldo Júnior e grupo do PT na Bahia | Foto: Divulgação

Filiado ao MDB desde 2020, acompanhou o movimento do partido, que também migrou para a base governista no estado.

Disputa em Salvador

Em 2024, Geraldo Júnior foi o candidato do grupo governista à Prefeitura de Salvador, mas não obteve êxito.

Ele foi derrotado por Bruno Reis, reeleito ainda no primeiro turno, e terminou a disputa na terceira colocação, atrás de Kleber Rosa (PSOL).