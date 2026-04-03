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FIM DO MISTÉRIO

Mário Negromonte Jr se filia ao PSB após deixar presidência do PP

Filiação teve aval do presidente nacional da legenda, João Campos

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/04/2026 - 13:08 h

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Mário pai e Mário filho se filiaram ao PSB de Lídice.
Mário pai e Mário filho se filiaram ao PSB de Lídice. -

O deputado federal Mário Negromonte Jr. pôs fim ao mistério sobre seu futuro político. O ex-presidente do PP na Bahia se filiou ao PSB na manhã desta sexta-feira (3), durante ato realizado na sede do partido, em Salvador.

O encontro contou com a participação do seu pai, o ex-deputado Mário Negromonte - que também se filiou na legenda - a presidente do partido, deputada federal Lídice da Mata, o vereador Silvio Humberto, o diretor geral do Detran, Max Passos, o deputado estadual Ângelo Almeida e outras lideranças e autoridades.

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“Com grande satisfação, inicio hoje um novo capítulo em minha trajetória, marcando o início de um novo ciclo. Agradeço primeiramente a Deus e a nossa estimada presidente Lídice da Mata, dedicada amiga e presidente do PSB. É com honra que me filio a este partido, uma opção sempre presente em minha vida”, disse Negromonte Jr, que tem um mandato de estadual e três de federal.

Negromonte Jr. foi especulado em diversas siglas ao longo do período da janela partidária, entre eles o Podemos, PDT e PSD. Ele se junta a quadros recentes filiados ao PSB como a deputada federal Elisangela Araújo e o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Marchesini.

Ele também ressaltou o caráter histórico do PSB na Bahia e no Brasil, o apoio do presidente nacional João Campos, a quem chamou de líder promissor e futuro governador de Pernambuco. “Contamos também com o respaldo do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro Rui Costa e do nosso senador, Jaques Wagner”, completou.

Lídice destacou a importância de fortalecer a legenda para as eleições e elogiou a chegada do novo integrante. “Recebemos hoje um importante nome da política baiana, um deputado jovem com relevantes serviços prestados à Bahia e ao Brasil, que sempre atuou em aliança com o governo do presidente Lula, votando nas prioridades do governo”, acrescentou.

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Janela partidária

O prazo da janela partidária se encerra apenas no fim de sábado, 4, a expectativa é de "plantão" nas sedes dos partidos e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Novos nomes podem surgir entre esta quinta, 2, e sábado, 4, à medida que as últimas negociações de legendas forem protocoladas.

A partir de domingo, 5, o foco muda, uma vez que encerra-se também o prazo para que todos os candidatos — inclusive os que não detêm mandato — estejam com a filiação aprovada pelos partidos e com o domicílio eleitoral definido para as eleições de 2026.

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Tags:

Lídice da Mata Mário Negromonte Jr. PSB

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