Mário Negromonte Jr se filia ao PSB após deixar presidência do PP

Mário pai e Mário filho se filiaram ao PSB de Lídice. - Foto: Divulgação

O deputado federal Mário Negromonte Jr. pôs fim ao mistério sobre seu futuro político. O ex-presidente do PP na Bahia se filiou ao PSB na manhã desta sexta-feira (3), durante ato realizado na sede do partido, em Salvador.

O encontro contou com a participação do seu pai, o ex-deputado Mário Negromonte - que também se filiou na legenda - a presidente do partido, deputada federal Lídice da Mata, o vereador Silvio Humberto, o diretor geral do Detran, Max Passos, o deputado estadual Ângelo Almeida e outras lideranças e autoridades.

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“Com grande satisfação, inicio hoje um novo capítulo em minha trajetória, marcando o início de um novo ciclo. Agradeço primeiramente a Deus e a nossa estimada presidente Lídice da Mata, dedicada amiga e presidente do PSB. É com honra que me filio a este partido, uma opção sempre presente em minha vida”, disse Negromonte Jr, que tem um mandato de estadual e três de federal.

Negromonte Jr. foi especulado em diversas siglas ao longo do período da janela partidária, entre eles o Podemos, PDT e PSD. Ele se junta a quadros recentes filiados ao PSB como a deputada federal Elisangela Araújo e o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Marchesini.

Ele também ressaltou o caráter histórico do PSB na Bahia e no Brasil, o apoio do presidente nacional João Campos, a quem chamou de líder promissor e futuro governador de Pernambuco. “Contamos também com o respaldo do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro Rui Costa e do nosso senador, Jaques Wagner”, completou.

Lídice destacou a importância de fortalecer a legenda para as eleições e elogiou a chegada do novo integrante. “Recebemos hoje um importante nome da política baiana, um deputado jovem com relevantes serviços prestados à Bahia e ao Brasil, que sempre atuou em aliança com o governo do presidente Lula, votando nas prioridades do governo”, acrescentou.

Janela partidária

O prazo da janela partidária se encerra apenas no fim de sábado, 4, a expectativa é de "plantão" nas sedes dos partidos e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Novos nomes podem surgir entre esta quinta, 2, e sábado, 4, à medida que as últimas negociações de legendas forem protocoladas.

A partir de domingo, 5, o foco muda, uma vez que encerra-se também o prazo para que todos os candidatos — inclusive os que não detêm mandato — estejam com a filiação aprovada pelos partidos e com o domicílio eleitoral definido para as eleições de 2026.