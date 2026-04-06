Os partidos que sumiram da Assembleia Legislativa da Bahia em 2026

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A janela de transferência partidária para as eleições de outubro se encerrou no último sábado, 4. Os arranjos finais, no entanto, desfalcaram legendas que conseguiram eleger deputados estaduais no pleito de 2022.

As mudanças, algumas delas nos momentos finais da janela, ocorreram por estratégias clássicas que envolvem cálculos eleitorais, fortalecimento de legendas e acordos políticos para que alianças sejam sacramentadas.

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Partidos esvaziados

Sucessor do extinto Patriota, que elegeu Binho Galinha em 2022, o PRD tinha duas cadeiras na Casa, após Marcinho Oliveira, eleito pelo União Brasil, assumir o controle da legenda.

As articulações recentes, no entanto, levaram os dois deputados para caminhos diferentes. Preso, mas com nome à disposição para a disputa, Binho Galinha trocou a sigla pelo Avante.

Já Marcinho, em decisão que pegou o meio político de surpresa, se filiou ao PDT, recém-chegado ao pilar governista estadual. Com as mudanças, o PRD perdeu todos seus representantes na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O Solidariedade, hoje federado ao PRD, passou por algo parecido. Após eleger dois deputados estaduais em 2022, a legenda viu seus parlamentares procurarem abrigo em outros partidos.

Luciano Araújo, que comandava a sigla na Bahia, se mudou para o Avante, de olho na reeleição. Já Fabrício Pancadinha, segundo deputado da legenda, decidiu se filiar ao PDT.

Laerte do Vando, eleito pelo extinto PSC, incorporado ao Podemos, deixou a segunda sigla rumo ao Avante, que agora conta com uma das maiores bancadas da Alba.

Partidos que perderam deputados

Solidariedade: Luciano Araújo (Avante)/Pancadinha (PDT);

PRD: Marcinho Oliveira (PDT)/Binho Galinha (Avante);

Podemos: Laerte do Vando (Avante)

Composição das bancadas

PT e PSD possuem as maiores bancadas da Alba após as mudanças partidárias, com dez cadeiras cada. O União Brasil, principal partido de oposição, tem oito deputados estaduais.