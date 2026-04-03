Parlamentares da Bahia repercutem decisão de majoritária governista

Parlamentares reunidos com governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Divulgação

O deputado estadual Niltinho (PSD) foi um dos que manifestaram publicamente o apoio à definição da chapa governista que vai disputar as próximas eleições na Bahia. O parlamentar classificou a composição liderada por Jerônimo Rodrigues, com Geraldo Júnior na vice e os nomes de Rui Costa e Jaques Wagner ao Senado, como um reflexo de equilíbrio político e preparo administrativo.

Para o parlamentar, a chamada “chapa G dos governadores” entra na disputa com uma vantagem competitiva baseada no histórico de gestão e no capital político acumulado.

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“É um time que conhece a realidade da Bahia, tem serviços prestados e está preparado para continuar avançando com responsabilidade e planejamento”, afirmou Niltinho, reforçando a confiança na continuidade do projeto.

Coesão

O deputado também sublinhou que a coesão entre as diferentes lideranças do grupo não é apenas uma estratégia eleitoral, mas um sinal de estabilidade institucional. De acordo com ele, essa união é o que garante a segurança necessária para a manutenção de políticas públicas e a atração de novos investimentos para o estado.

A avaliação de Niltinho consolida o alinhamento do PSD com a base governista, em um momento de afunilamento das articulações políticas na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Robustez

Já o deputado estadual Robinson Almeida (PT) ressaltou a solidez da chapa governista definida para as próximas eleições na Bahia. A composição, que traz Jerônimo Rodrigues na busca pela reeleição e Geraldo Júnior como vice, conta com o peso político de Rui Costa e Jaques Wagner na disputa pelas cadeiras no Senado. Para o parlamentar, o grupo "representa a síntese entre capacidade de gestão e continuidade administrativa".

Apelidada de “Chapa G” — em referência à trajetória dos seus integrantes como governadores e gestores experientes —, a formação é vista por Almeida como um diferencial competitivo. Ele destaca que os nomes consolidados garantem segurança ao eleitorado e um forte compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da Bahia.

Alinhamento com Brasília

Um dos pontos centrais enfatizados pelo deputado é a sintonia fina entre o projeto estadual e o governo federal. Segundo ele, essa conexão direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é fundamental para acelerar obras e investimentos.

“É um grupo que demonstra unidade, experiência e resultados. E mais do que isso: é o time de Lula na Bahia, alinhado com um projeto nacional que tem feito o Brasil avançar”, afirmou o parlamentar.

Robinson Almeida ainda pontuou que a coesão das principais lideranças do grupo fortalece a viabilidade de avanços em setores estratégicos. Na visão do deputado, áreas como saúde, educação e infraestrutura devem ser as maiores beneficiadas com a manutenção da atual linha política, agora ampliada pela influência nacional.

Endosso

O Secretário Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, Éden Valadares, reforçou publicamente o apoio à decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) de manter o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) na chapa majoritária para as eleições deste ano.

Para o dirigente, a repetição da fórmula que venceu o pleito de 2022 sinaliza estabilidade e ratifica o papel de Jerônimo como o principal articulador político da base aliada.

Em tom de confiança, Valadares salientou que o governador tem demonstrado firmeza na condução do processo de montagem das chapas, incluindo as proporcionais e as vagas ao Senado. "Jerônimo comanda nosso grupo político e orienta nossa caminhada. Sua liderança está consolidada nesse processo de reedição da aliança com o MDB", pontuou.

Amigo pessoal de Geraldo Júnior, o secretário petista defendeu a continuidade do projeto administrativo e eleitoral.

"Sou suspeito para falar, mas é natural que o time que está ganhando seja reeditado. Jerônimo e Geraldinho vão formar, com Jaques Wagner e Rui Costa, o time do trabalho, a presença de Lula que faz para toda a Bahia, sobretudo para quem mais precisa”, declarou Valadares, vinculando a chapa estadual à popularidade do governo federal.

Unidade progressista

A manifestação de Éden também serviu para sinalizar a unidade interna do PT baiano em torno das decisões do Executivo. De acordo com ele, o partido possui "inteira convicção" na capacidade estratégica de Jerônimo Rodrigues para guiar o campo progressista.

"Nós, do PT, reforçamos nossa confiança na condução do governador. É importante destacar que, passo a passo, Jerônimo consolida cada vez mais sua liderança frente ao grupo", concluiu o secretário, afastando rumores de dissidências internas e fechando questão sobre o desenho eleitoral para a sucessão estadual.

"Time completo"

A deputada federal Lídice da Mata (PSB), em tom de convocação, afirmou que o grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues já está pronto para iniciar as mobilizações de rua e de base.

Para Lídice, a "coesão do grupo é o fator determinante para a manutenção do projeto político que governa a Bahia há quase duas décadas".

O ponto central do discurso da pessebista é a simbiose entre as gestões estadual e federal. Lídice foi categórica ao traçar o objetivo principal da jornada eleitoral.

“O nosso time está completo e agora vamos trabalhar para continuar ajudando o povo da Bahia reelegendo o presidente Lula, o governador Jerônimo e os parlamentares do campo progressista”, declarou a deputada.

Ao vincular a reeleição de Jerônimo à de Lula, os governistas pretendem nacionalizar o debate local, utilizando a popularidade do presidente como um escudo e, ao mesmo tempo, um motor para alavancar candidaturas ao Legislativo.

Além da chapa majoritária, a preocupação com o "campo progressista" mencionada por Lídice revela a meta de ampliar a base de sustentação na Assembleia Legislativa (ALBA) e na Câmara dos Deputados.

Peso da experiência

A fala de Lídice da Mata carrega o peso de quem já ocupou a prefeitura da capital, o Senado e o Governo. Ao ser a porta-voz da "completude" do time, Lídice atua como uma conciliadora de forças, enviando uma mensagem clara ao mercado político: não há espaço para dissidências.