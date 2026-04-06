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GERENTE DO PLANALTO

Fim do ciclo: Rui Costa deixa a Casa Civil como braço direito de Lula

Baiano virou 'gerente' do Palácio do Planalto e cumpriu difícil função

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/04/2026 - 9:14 h | Atualizada em 06/04/2026 - 9:34

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Rui Costa ganhou força como ministro de Lula
Rui Costa ganhou força como ministro de Lula -

No dia 9 de dezembro de 2022, o então governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi anunciado pelo presidente eleito, mas ainda não empossado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como ministro-chefe da Casa Civil.

Os 39 meses seguintes como número um da pasta fizeram do baiano o 'homem de confiança' do chefe na Esplanada dos Ministérios.

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"A gente nunca teve na Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções do que agora", disse Lula.

A fala de Lula direcionada ao baiano, que deixou o ministério para disputar o Senado, durante agenda em Salvador, na última semana, mostra a relação desenvolvida entre os petistas, que não eram próximos até o início do governo.

Nos bastidores, políticos baianos, aliados e filiados ao PT, acreditam que o desempenho de Rui como governador, assim como seu empenho na campanha de 2022, foram essenciais para a eleição de Lula, que obteve mais de 6 mil (6 097 815) votos no estado no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

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A Bahia, por sinal, foi um dos focos de Lula durante os quatro anos de mandato, com dezenas de agenda; cinco delas apenas nos quatro primeiros meses.

Homem de confiança

Já no governo Lula, Rui adotou uma postura de 'gerente', protagonizando embates com aliados e adversários do Planalto, e sendo o responsável, muitas vezes, por impor limites a integrantes do governo.

A personalidade do ministro rendeu comparações com outros nomes de governos anteriores de Lula, a exemplo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que também ocupou a Casa Civil antes de subir a rampa do Planalto. Na ocasião, o presidente frisou que todas as decisões do governo passavam pelo aval do baiano.

"Eu falo que o Rui é a minha Dilma de calças. O que faz o Rui? O Rui toma conta do governo. Tudo o que vai para mim, passa pelo Rui primeiro", afirmou o presidente na época.

Rui Costa também foi o ministro responsável pelo lançamento e desenvolvimento do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), que se tornou carro-chefe do terceiro mandato de Lula.0

Embates

Seu perfil, além do poder dado pelo presidente Lula, lhe colocou como protagonista de diversos embates durante os mais de três anos como ministro. Entre os algozes dentro do governo, em meio ao 'fogo amigo', estão nomes como Fernando Haddad (Fazenda).

O ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Carlos Fávaro (Agricultura), também fazem parte da lista.

Embates de Rui

  • Jean Paul Prates
  • Lewandowski
  • Márcio França
  • Carlos Lupi
  • Carlos Fávaro
  • Wellington Dias

Futuro de Rui

Após deixar a Casa Civil, Rui Costa terá um novo desafio: o petista será candidato ao Senado na chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições de outubro.

A chapa também contará com o já senador Jaques Wagner (PT) e com Geraldo Júnior (MDB), vice-governador; ambos candidatos à reeleição.

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Lula Política Rui Costa

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