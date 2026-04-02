Rui Costa encerra passagem na Casa Civil para disputar o Senado

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Rui Costa vai disputar as eleições ao Senado pela Bahia - Foto: Eduardo Costa | CC

A passagem de Rui Costa (PT) no cargo de ministro-chefe da Casa Civil acabou nesta quinta-feira, 2. Salvador, seu principal reduto político, foi o palco escolhido para o último ato.

Rui cumpriu agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital, e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), visitando as obras do VLT no Subúrbio. O petista tem agora uma nova missão pela frente: se dedicar à construção de uma candidatura ao Senado na chapa governista, ao lado do já senador Jaques Wagner (PT).

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Rui ensaiou uma candidatura em 2022, mas desistiu de renunciar ao posto de governador, após romper com João Leão (PP).

"É o último ato meu como ministro. Quando terminar o dia, o presidente assina minha exoneração [...] Nós podemos dizer: Salvador é uma antes do governo Lula e dos nossos governos, e é outra depois do nosso governo", afirmou Rui durante seu último discurso como ministro.

Nome forte

Apontado como um dos nomes cruciais para a vitória de Lula em 22, Rui assumiu a 'gerência' da Esplanada dos Ministérios em 2023, tendo papel essencial na organização do governo.

Nos bastidores, a candidatura de Rui ao Senado é vista como uma das prioridades do PT para as eleições deste ano, em movimento de tentativa de fortalecimento da base do governo no Congresso Nacional.

No lugar de Rui Costa, assume Miriam Belchior, atual secretária-executiva da Casa Civil.