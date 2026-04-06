Bahia continua poderosa e mantém ministros de peso no governo Lula

Margareth Menezes permanece no Ministério da Cultura - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A saída do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última semana, para disputar o Senado nas eleições de outubro, não alterou o quadro de baianos na Esplanada dos Ministérios.

A dança das cadeiras promovida pelo presidente Lula, organizando o tabuleiro político para o pleito do segundo semestre, não atingiu todas as pastas. Chefe do Ministério da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes, por exemplo, permaneceu na pasta, encerrando as especulações sobre uma possível candidatura a deputada federal, como sugeriu parte do PT.

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Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República desde janeiro de 2025, substituindo Paulo Pimenta (PT), o publicitário baiano Sidônio Palmeira também permaneceu no cargo, mas deve ajudar na campanha de Lula, ainda que indiretamente.

A novidade baiana na Esplanada se deu com a chegada de Vladimir Lima no Ministério das Cidades, no lugar do paraense Jader Filho. Servidor de carreira na pasta, o baiano ocupava o posto de secretário-executivo.

Ministros baianos no governo Lula:

Vladimir Lima (Cidades);

Margareth Menezes (Cultura);

Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação).

Senador foi cotado

Otto Alencar (PSD), senador baiano em segundo mandato, chegou a ser cotado para o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), mas sua indicação, no entanto, acabou permanecendo apenas no campo das especulações.

"Não teve, não (convite). É a primeira vez que me falam isso [...] Não estava sabendo de nada", explicou o senador ao Portal A TARDE.

