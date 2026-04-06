POLÍTICA
Bahia continua poderosa e mantém ministros de peso no governo Lula
Saída de Rui Costa não altera cenário na Esplanada
Por Cássio Moreira
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A saída do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última semana, para disputar o Senado nas eleições de outubro, não alterou o quadro de baianos na Esplanada dos Ministérios.
A dança das cadeiras promovida pelo presidente Lula, organizando o tabuleiro político para o pleito do segundo semestre, não atingiu todas as pastas. Chefe do Ministério da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes, por exemplo, permaneceu na pasta, encerrando as especulações sobre uma possível candidatura a deputada federal, como sugeriu parte do PT.
Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República desde janeiro de 2025, substituindo Paulo Pimenta (PT), o publicitário baiano Sidônio Palmeira também permaneceu no cargo, mas deve ajudar na campanha de Lula, ainda que indiretamente.
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A novidade baiana na Esplanada se deu com a chegada de Vladimir Lima no Ministério das Cidades, no lugar do paraense Jader Filho. Servidor de carreira na pasta, o baiano ocupava o posto de secretário-executivo.
Ministros baianos no governo Lula:
- Vladimir Lima (Cidades);
- Margareth Menezes (Cultura);
- Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação).
Senador foi cotado
Otto Alencar (PSD), senador baiano em segundo mandato, chegou a ser cotado para o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), mas sua indicação, no entanto, acabou permanecendo apenas no campo das especulações.
"Não teve, não (convite). É a primeira vez que me falam isso [...] Não estava sabendo de nada", explicou o senador ao Portal A TARDE.
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