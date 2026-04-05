HOME > ELEIÇÕES
MUDANÇAS PARTIDÁRIAS

Base de Jerônimo tem saldo positivo após novas filiações

Grupo do governo já se consolida como protagonista no jogo xadrez da política baiana

Redação

Por Redação

05/04/2026 - 16:21 h

Base de Jerônimo se fortaleceu na janela partidária.
Base de Jerônimo se fortaleceu na janela partidária. -

A base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) saiu no lucro após as intensas movimentações da janela partidária. Enquanto a oposição conta com apenas seis novas filiações para deputados estaduais, a base governista contabiliza 14. Para deputado federal foram registradas três novas filiações e a oposição apenas dois.

Com articulação orquestrada pelo governador, a base já se consolida como protagonista no jogo xadrez da política baiana, o que tem chamado atenção nos bastidores.

Veja as mudanças de deputados após o fechamento do prazo de filiação:

Novas filiações

Base

Federais:

  1. Raimundo Costa (PSD)
  2. Elisângela (PSB)
  3. Mário Negromonte Jr. (PSB)

Estaduais:

  1. Angelo Almeida (PT)
  2. Felipe Duarte (Avante)
  3. Laerte do Vando (Avante)
  4. Luciano Araújo (Avante)
  5. Soane Galvão (Avante)
  6. Vitor Azevedo (Avante)
  7. Antônio Henrique Jr. (PV)
  8. Eduardo Salles (PV)
  9. Fabíola Mansur (PV)
  10. Niltinho (PSD)
  11. Ludmilla (PSD)
  12. Pancadinha (PDT)
  13. Marcinho (PDT)
  14. Vitor Bonfim (PSB)

Oposição

Senadores:

  1. Angelo Coronel (Republicanos)

Federais:

  1. Diego Coronel (Republicanos)
  2. Léo Prates (Republicanos)

Estaduais:

  1. Angelo Coronel Filho (Republicanos)
  2. Cafu (União Brasil)
  3. Samuel Jr. (PL)
  4. Paulo Câmara (PL)
  5. Emerson Penalva (PP)
  6. Marcelinho Veiga (PP)

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

x