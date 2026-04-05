MUDANÇAS PARTIDÁRIAS
Base de Jerônimo tem saldo positivo após novas filiações
Grupo do governo já se consolida como protagonista no jogo xadrez da política baiana
Por Redação
A base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) saiu no lucro após as intensas movimentações da janela partidária. Enquanto a oposição conta com apenas seis novas filiações para deputados estaduais, a base governista contabiliza 14. Para deputado federal foram registradas três novas filiações e a oposição apenas dois.
Com articulação orquestrada pelo governador, a base já se consolida como protagonista no jogo xadrez da política baiana, o que tem chamado atenção nos bastidores.
Veja as mudanças de deputados após o fechamento do prazo de filiação:
Novas filiações
Base
Federais:
- Raimundo Costa (PSD)
- Elisângela (PSB)
- Mário Negromonte Jr. (PSB)
Estaduais:
- Angelo Almeida (PT)
- Felipe Duarte (Avante)
- Laerte do Vando (Avante)
- Luciano Araújo (Avante)
- Soane Galvão (Avante)
- Vitor Azevedo (Avante)
- Antônio Henrique Jr. (PV)
- Eduardo Salles (PV)
- Fabíola Mansur (PV)
- Niltinho (PSD)
- Ludmilla (PSD)
- Pancadinha (PDT)
- Marcinho (PDT)
- Vitor Bonfim (PSB)
Oposição
Senadores:
- Angelo Coronel (Republicanos)
Federais:
- Diego Coronel (Republicanos)
- Léo Prates (Republicanos)
Estaduais:
- Angelo Coronel Filho (Republicanos)
- Cafu (União Brasil)
- Samuel Jr. (PL)
- Paulo Câmara (PL)
- Emerson Penalva (PP)
- Marcelinho Veiga (PP)
