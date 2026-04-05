Saiba quem deve comandar o Podemos na Bahia com saída de Heber Santana

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Heber Santana será candidato a deputado estadual pelo MDB. - Foto: Divulgação

No momento final da janela partidária, o agora ex-presidente do Podemos, Heber Santana, se filiou ao MDB, partido controlado na Bahia pelos irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima. A mudança de partido foi confirmada no sábado, 4, e expectativa é de que Heber seja candidato a deputado estadual na nova sigla.

Em nota enviada à imprensa, o ex-diretor da Defesa Civil da Bahia agradeceu ao Podemos e disse que, a partir de agora, o seu foco será ajudar o MDB a continuar crescendo.

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“Após um período de reflexão, decidi me filiar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Deixo aqui meu registro de gratidão e destaco que são mais de 20 anos no Partido Social Cristão (PSC) e no Podemos, até então as únicas legendas às quais estive filiado. Agradeço à presidente do Podemos, Renata Abreu, e ao vice-presidente nacional do partido, Pastor Everaldo. A partir de agora, vamos viver um novo momento no MDB, partido que possui uma história relevante em nosso país e no estado”, declarou Heber Santana.

Quem vai assumir o partido?

Com a saída de Heber Santana, a presidência do Podemos na Bahia deve ser ocupada pelo seu pai, o ex-deputado estadual Eliel Santana, que é um dos vice-presidentes da legenda. A definição deve acontecer nesta semana.

Eliel Santana deve assumir presidência do Podemos na Bahia. | Foto: Divulgação

Caso o cenário se confirme, cai por terra a possibilidade do partido migrar para a oposição e apoiar a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia, como foi ventilado nos últimos dias.