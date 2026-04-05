Calendário eleitoral: datas que eleitores e pré-candidatos devem saber

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- Foto: Abdias Pinheiro/Secom

Encerrados os prazos da janela partidária e da desincompatibilização, eleitores e pré-candidatos já precisam ficar atentos às próximas datas do calendário eleitoral de 2026.

A janela partidária, finalizada na sexta-feira, 3, permite que deputados federais, estaduais e distritais troquem de partido sem perder o mandato.

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Já a desincompatibilização, encerrada no sábado, 4, exige o afastamento de ocupantes de cargos públicos que pretendem disputar as eleições.

Confira as próximas datas definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

Cadastro eleitoral

Até 6 de maio : prazo final para tirar o título de eleitor, transferir o local de votação ou atualizar dados cadastrais.

: prazo final para tirar o título de eleitor, transferir o local de votação ou atualizar dados cadastrais. Quem não regularizar a situação até esta data ficará fora do cadastro.

Arrecadação de campanha

15 de maio : pré-candidatos podem começar a arrecadar recursos por financiamento coletivo, seguindo as regras eleitorais.

: pré-candidatos podem começar a arrecadar recursos por financiamento coletivo, seguindo as regras eleitorais. Nesta fase, ainda não é permitido pedir votos de forma explícita.

Financiamento público

16 de junho : o Tribunal Superior Eleitoral divulga o valor total do Fundo Eleitoral, que será distribuído aos partidos para financiar as campanhas.

Regras para agentes públicos

A partir de 4 de julho : entram em vigor restrições para ocupantes de cargos públicos, incluindo proibição de nomeações, exonerações e participação em inaugurações de obras.

: entram em vigor restrições para ocupantes de cargos públicos, incluindo proibição de nomeações, exonerações e participação em inaugurações de obras. O objetivo é evitar o uso da máquina pública para favorecer candidatos.

Definição de candidaturas

20 de julho a 5 de agosto : os partidos e federações realizam convenções para oficializar candidaturas e coligações.

: os partidos e federações realizam convenções para oficializar candidaturas e coligações. Até 15 de agosto : prazo final para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Campanha eleitoral

16 de agosto : início oficial da propaganda eleitoral, nas ruas e na internet.

: início oficial da propaganda eleitoral, nas ruas e na internet. 28 de agosto : início do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

Dia da votação