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ELEIÇÕES

Janela partidária: troca de partidos atinge mais de 20% na Câmara

Período que permite troca de legenda encerrou na sexta-feira, 3

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/04/2026 - 9:09 h

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Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados -

A janela partidária, período em que deputados e senadores podem trocar de partido sem perder o mandato, foi encerrada na última sexta-feira, 3, com mais de 20% de mudanças na Câmara.

A estimativa tem como base dados da própria Casa, informes partidários e anúncios em redes sociais divulgados até sábado, 4.

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Maior partido da Casa, a bancada do PL saiu fortalecida e chegou a 100 integrantes. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma das que mais atraiu novas filiações.

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O União Brasil foi a bancada que mais perdeu nomes, com 28 saídas, mas conseguiu amenizar o impacto com 21 novas adesões. Já o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve ao menos uma baixa.

Veja o número de ganhos e perdas de cada partido:

  • União Brasil: 28 saídas e 21 adesões;
  • Republicanos: 15 saídas e 15 adesões;
  • PSD: 13 saídas e 9 adesões;
  • MDB: 13 saídas e 7 adesões;
  • PP: 9 saídas e 6 adesões;
  • PL: 7 saídas e 20 adesões;
  • PDT: 8 saídas e uma adesão;
  • PSDB: 7 saídas e 11 adesões;
  • PSB: 5 saídas e 6 adesões;
  • Avante: 4 saídas e uma adesão;
  • PRD: 3 saídas e 1 adesão;
  • Podemos: duas saídas e 13 adesões;
  • Solidariedade: duas saídas e duas adesões;
  • Rede: uma saída e duas adesões;
  • PT: uma saída e nenhuma adesão;
  • Cidadania: uma saída e nenhuma adesão;
  • MISSÃO: nenhuma saída e uma adesão;
  • PC do B: nenhuma saída e uma adesão;
  • PSOL: nenhuma saída e uma adesão;
  • PV: nenhuma saída e uma adesão.

Após o período de trocas, a articulação política avança para as convenções partidárias, etapa em que serão definidos os candidatos.

Em 2026, os brasileiros irão às urnas no primeiro turno das eleições em 4 de outubro.

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Tags:

câmara dos depuados eleições 2026 janela partidária

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