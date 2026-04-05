Janela partidária: troca de partidos atinge mais de 20% na Câmara

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Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A janela partidária, período em que deputados e senadores podem trocar de partido sem perder o mandato, foi encerrada na última sexta-feira, 3, com mais de 20% de mudanças na Câmara.

A estimativa tem como base dados da própria Casa, informes partidários e anúncios em redes sociais divulgados até sábado, 4.

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Maior partido da Casa, a bancada do PL saiu fortalecida e chegou a 100 integrantes. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma das que mais atraiu novas filiações.

O União Brasil foi a bancada que mais perdeu nomes, com 28 saídas, mas conseguiu amenizar o impacto com 21 novas adesões. Já o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve ao menos uma baixa.

Veja o número de ganhos e perdas de cada partido:

União Brasil: 28 saídas e 21 adesões;

Republicanos: 15 saídas e 15 adesões;

PSD: 13 saídas e 9 adesões;

MDB: 13 saídas e 7 adesões;

PP: 9 saídas e 6 adesões;

PL: 7 saídas e 20 adesões;

PDT: 8 saídas e uma adesão;

PSDB: 7 saídas e 11 adesões;

PSB: 5 saídas e 6 adesões;

Avante: 4 saídas e uma adesão;

PRD: 3 saídas e 1 adesão;

Podemos: duas saídas e 13 adesões;

Solidariedade: duas saídas e duas adesões;

Rede: uma saída e duas adesões;

PT: uma saída e nenhuma adesão;

Cidadania: uma saída e nenhuma adesão;

MISSÃO: nenhuma saída e uma adesão;

PC do B: nenhuma saída e uma adesão;

PSOL: nenhuma saída e uma adesão;

PV: nenhuma saída e uma adesão.

Após o período de trocas, a articulação política avança para as convenções partidárias, etapa em que serão definidos os candidatos.

Em 2026, os brasileiros irão às urnas no primeiro turno das eleições em 4 de outubro.