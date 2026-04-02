NOVAS FILIAÇÕES
Janela partidária: partido de Bolsonaro continua como maior da Câmara
PL já filiou ao menos 16 novos deputados no período
Por Ane Catarine
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O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, segue com a maior bancada da Câmara dos Deputados após as mudanças da janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de sigla sem perder o mandato.
Perto do fim do prazo, o partido já filiou ao menos 16 novos deputados e perdeu quatro, chegando a cerca de 100 parlamentares.
Na contramão, o União Brasil foi a legenda que mais perdeu integrantes, com 18 saídas e apenas duas novas filiações. Para compensar, o partido aposta na formação de uma federação com o PP para fortalecer a bancada.
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Ao todo, pelo menos 60 deputados trocaram de partido durante a janela, segundo dados da Câmara e anúncios em redes sociais divulgados até quarta-feira (1º).
A janela partidária fica aberta durante um mês, começou em 5 de março e segue até esta sexta-feira, 3.
Confira os dados parciais:
- PL: 4 saídas e 17 adesões
- PSDB: 3 saídas e 9 adesões
- PCdoB: 1 adesão
- Podemos: 2 saídas e 3 adesões
- PP: 1 saída e 2 adesões
- PSD: 5 saídas e 6 adesões
- PSOL: 1 adesão
- PV: 1 adesão
- PSB: 4 saídas e 4 adesões
- REDE: 1 saída e 1 adesão
- Republicanos: 6 saídas e 6 adesões
- Solidariedade: 1 saída e 1 adesão
- MDB: 5 saídas e 4 adesões
- PRD: 3 saídas e 1 adesão
- Avante: 3 saídas
- PDT: 4 saídas
- União Brasil: 18 saídas e 2 adesões
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