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NOVAS FILIAÇÕES

Janela partidária: partido de Bolsonaro continua como maior da Câmara

PL já filiou ao menos 16 novos deputados no período

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/04/2026 - 9:40 h

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PL de Bolsonaro mantém maior bancada da Câmara após janela
PL de Bolsonaro mantém maior bancada da Câmara após janela -

O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, segue com a maior bancada da Câmara dos Deputados após as mudanças da janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de sigla sem perder o mandato.

Perto do fim do prazo, o partido já filiou ao menos 16 novos deputados e perdeu quatro, chegando a cerca de 100 parlamentares.

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Na contramão, o União Brasil foi a legenda que mais perdeu integrantes, com 18 saídas e apenas duas novas filiações. Para compensar, o partido aposta na formação de uma federação com o PP para fortalecer a bancada.

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Ao todo, pelo menos 60 deputados trocaram de partido durante a janela, segundo dados da Câmara e anúncios em redes sociais divulgados até quarta-feira (1º).

A janela partidária fica aberta durante um mês, começou em 5 de março e segue até esta sexta-feira, 3.

Confira os dados parciais:

  • PL: 4 saídas e 17 adesões
  • PSDB: 3 saídas e 9 adesões
  • PCdoB: 1 adesão
  • Podemos: 2 saídas e 3 adesões
  • PP: 1 saída e 2 adesões
  • PSD: 5 saídas e 6 adesões
  • PSOL: 1 adesão
  • PV: 1 adesão
  • PSB: 4 saídas e 4 adesões
  • REDE: 1 saída e 1 adesão
  • Republicanos: 6 saídas e 6 adesões
  • Solidariedade: 1 saída e 1 adesão
  • MDB: 5 saídas e 4 adesões
  • PRD: 3 saídas e 1 adesão
  • Avante: 3 saídas
  • PDT: 4 saídas
  • União Brasil: 18 saídas e 2 adesões

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Tags:

Câmara dos Deputados janela partidária pl União Brasil

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