Janela partidária: partido de Bolsonaro continua como maior da Câmara

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PL de Bolsonaro mantém maior bancada da Câmara após janela - Foto: Nelson Almeida/AFP

O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, segue com a maior bancada da Câmara dos Deputados após as mudanças da janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de sigla sem perder o mandato.

Perto do fim do prazo, o partido já filiou ao menos 16 novos deputados e perdeu quatro, chegando a cerca de 100 parlamentares.

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Na contramão, o União Brasil foi a legenda que mais perdeu integrantes, com 18 saídas e apenas duas novas filiações. Para compensar, o partido aposta na formação de uma federação com o PP para fortalecer a bancada.

Ao todo, pelo menos 60 deputados trocaram de partido durante a janela, segundo dados da Câmara e anúncios em redes sociais divulgados até quarta-feira (1º).

A janela partidária fica aberta durante um mês, começou em 5 de março e segue até esta sexta-feira, 3.

Confira os dados parciais: