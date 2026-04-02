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Troca de carregador da tornozeleira pode complicar situação de Bolsonaro

Ação pode gerar novos questionamentos por parte do ministro Alexandre de Moraes

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/04/2026 - 7:41 h

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PM relata ao STF troca do carregador da tornozeleira de Bolsonaro
PM relata ao STF troca do carregador da tornozeleira de Bolsonaro -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, poderá solicitar novos esclarecimentos que podem ameaçar a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar.

Desta vez, o magistrado pode questionar o motivo pelo qual a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) precisou trocar o carregador da tornozeleira eletrônica de monitoramento do detento.

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No início da semana, Moraes já havia determinado que a defesa do ex-presidente explicasse uma postagem em que o filho, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirma estar gravando um vídeo e mostrando ao pai preso em casa.

Entenda a notificação da PM

A PM informou ao STF, na quarta-feira, 1º, uma ocorrência envolvendo a troca do carregador da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. O motivo, no entanto, não foi informado pela corporação.

De acordo com as informações enviadas ao Supremo, o carregador foi substituído na madrugada de domingo (29), entre 00h34 e 01h03.

A policial penal Rita de Cássia Gaio foi responsável pela troca do componente. No ano passado, a servidora ficou conhecida por ter entrado na residência de Bolsonaro após uma tentativa de violação da tornozeleira com um ferro de solda.

Com base nas informações prestadas pela PM, Moraes, relator do caso, poderá pedir esclarecimentos adicionais sobre os motivos da substituição do carregador.

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Tags:

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Prisão domiciliar STF tornozeleira eletrônica

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