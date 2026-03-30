Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar vídeo de Eduardo; prisão domiciliar está em risco

- Foto: Foto por SERGIO LIMA / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24h à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para explicar um vídeo no qual um dos filhos dele, o deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), aparece em um evento, nos Estados Unidos, afirmando que está gravando um vídeo para exibir ao pai.

A ação do ex-parlamentar fere as medidas impostas por Moraes ao conceder prisão domiciliar ao liberal — Jair Bolsonaro está proibido de utilizar celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa. Em caso de descumprimento, o ex-presidente pode retornar à prisão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora, já madrugada no Brasil, hora ruim para postar, mas o farei assim mesmo, pois não busco likes, e sim falar de um sentimento sincero.



Para quem não entende, o @CPAC é a nossa copa do mundo, o maior evento conservador da Terra, o local onde diversas autoridades americanas e… pic.twitter.com/CCIBH0Sqku — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 29, 2026

Na decisão, expedida no domingo, 29, Moraes pede que os advogados de Bolsonaro prestem esclarecimentos à Suprema Corte sobre a postagem.

"O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário", afirmou o magistrado.

Prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde da última terça-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja transferido para a prisão domiciliar após passar quatro meses preso em penitenciária federal.

A decisão estabelece um prazo inicial de 90 dias para o cumprimento da medida, contados a partir da data de alta hospitalar do ex-presidente.