Alexandre de Moraes pode afastar governador desafeto de Flávio Dino

Ministros do STF, Alexandre de Moraes e Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pode afastar um desafeto do colega de Corte, Flávio Dino, do governo do Maranhão. O atual chefe do Executivo do Estado, Carlos Brandão (PSB), tem sido acusado por aliados do magistrado de descumprir decisões de Moraes em casos de nepotismo.

Às vésperas do prazo final para desincompatibilização de autoridades que vão concorrer nas eleições deste ano, Brandão e o grupo ligado a Dino travam uma batalha política e jurídica no Maranhão.

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Segundo interlocutores ouvidos pelo Estadão, Brandão até desistiu de concorrer ao Senado para não passar o cargo ao seu vice, Felipe Camarão (PT) — este, por sua vez, é rompido com o pessebista e aliado de Flávio Dino.

A defesa do governador, que já foi ligado a Flávio Dino, negou irregularidades e pediu que Moraes rejeite as acusações do PCdoB, partido ao qual Dino era filiado quando governou o Maranhão.

Governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) | Foto: Fernando dos Anjos | Secom MA

Contra-ataque

Por outro lado, Camarão tem sido alvo de ataques por parte do governo maranhense para ser afastado do cargo. O Ministério Público do estado pediu que o petista seja afastado por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.

Camarão diz ser vítima de “perseguição política” do governador. O caso de Camarão está em análise no Estado.