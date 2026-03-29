Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

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Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Saul Loeb | AFP

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) filmou a própria declaração durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), realizada no sábado, 28, nos Estados Unidos, afirmando que o vídeo seria destinado ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar temporária.

"Vocês sabem por que estou fazendo esse vídeo? Porque estou mostrando para o meu pai e vou provar para todos no Brasil que você não pode acabar com um movimento prendendo injustamente o líder desse movimento, Jair Messias Bolsonaro", declarou Eduardo antes do discurso do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

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No entanto, a ação de Eduardo Bolsonaro chamou a atenção, visto que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Bolsonaro estaria proibido de ter acesso ao celular ou a redes sociais durante o regime de prisão domiciliar, inclusive através de terceiros.

Mesmo nos casos de visitas autorizadas, os aparelhos eletrônicos deverão ser entregues aos policiais antes da entrada.

"O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário", ressaltou o ministro na decisão.

Situação de Bolsonaro

Após receber alta hospitalar, Bolsonaro foi para sua residência na última sexta-feira, 27, onde ficará em prisão domiciliar por um período inicial de 90 dias para fins de recuperação integral da broncopneumonia.

O benefício será reavaliado pelo STF após o período.