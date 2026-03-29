Flávio Bolsonaro pede influência dos EUA nas eleições brasileiras

Senador pediu que Estados Unidos e o “mundo livre” acompanhem de perto o processo eleitoral - Foto: Reprodução | YouTube

Durante discurso em um evento conservador realizado no Texas, nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu pressão diplomática para que as eleições de 2026 no Brasil tenham "valores de origem americana".

"Apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem adequadamente”, iniciou Flávio.

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“Em vez da administração Biden interferir em nossas eleições para instalar um socialista que odeia a América, aplicar pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana — essa é uma boa mudança de política externa para a região, não é?”, continuou.

O senador pediu, ao se dirigir diretamente ao público americano, que os Estados Unidos e o “mundo livre” acompanhem de perto o processo eleitoral brasileiro, observem a liberdade de expressão nas redes sociais e pressionem institucionalmente para garantir eleições “livres e justas”.

Lawfare

Na oportunidade, Flávio buscou estabelecer paralelos entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, e o presidente norte-americano, Donald Trump.

Ele disse que seu pai estaria preso e condenado a 27 anos por motivação política, em um processo que classificou como ‘lawfare’, que consiste no uso do sistema jurídico e de normas legais como arma para perseguir, deslegitimar ou eliminar adversários políticos, econômicos ou sociais.

Além disso, o senador afirmou que Jair Bolsonaro lutou contra o que chamou de “tirania da Covid”, sem detalhar a que se referia. Desde 2020, mais de 700 mil pessoas por Covid019 no Brasil, a grande maioria durante a pandemia da doença.

Flávio também relembrou a relação entre Jair Bolsonaro e Trump e afirmou que o ex-presidente brasileiro foi o aliado internacional mais leal do republicano.

Interferência nas eleições de 2022

Também acusou a administração do ex-presidente dos EUA Joe Biden de interferir nas eleições de 2022, citando um suposto financiamento, não comprovado, por meio da UNAID, agência humanitária norte-americana fechada por Trump, e apoio indireto ao retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder.

Flávio Bolsonaro afirmou que o futuro do hemisfério ocidental passa pelo Brasil por conta do tamanho do território, população, peso econômico e, sobretudo, das reservas de minerais críticos, como terras raras, fundamentais para a indústria tecnológica e militar.

O senador ainda criticou a revogação da concessão de visto de Darren Beattie, assessor de Trump para temas relacionados ao Brasil, que iria visitar o país para participar de um evento e pediu para visitar Bolsonaro, o que não constava da programação informada ao governo brasileiro para obter o visto.

"Algo sem precedentes em nossa história. Tudo porque o Dr. Beattie pediu para visitar meu pai na prisão e avaliar suas condições. Sim, o Brasil agora está expulsando diplomatas americanos", disse Flávio.

Flávio afirmou que Lula atuou para evitar que facções criminosas brasileiras fossem classificadas como organizações terroristas.