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ALISTAMENTO

Deputada sai em defesa de menina trans convocada para o Exército

Parlamentar fez contato com o ministro da Defesa para reverter a decisão

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

29/03/2026 - 13:11 h

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Duda Salabert, deputada federal filiada ao PDT
Duda Salabert, deputada federal filiada ao PDT -

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) se pronunciou neste sábado, 28, após o relato de uma jovem trans que foi convocada para servir ao Exército viralizar nas redes sociais. No vídeo, Victória Mendes, de 18 anos, chora e mostra desespero ao falar da convocação para o serviço militar.

“Fiz de tudo pra que revertessem [a decisão], mas escutei coisas que não queria ter escutado [...] Expliquei o fato de ser mulher trans, achei que era um direito nosso [ser dispensada]. Tô com muito medo do que vou ouvir lá dentro ou o que vão fazer comigo”, disse Victória na publicação.

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Duda Salabert, que também é uma mulher trans, fez uma publicação para repercutir o vídeo, informando ter ligado para o ministro da Defesa, José Múcio, para “construir uma forma de corrigir esse erro”.

No Brasil, a apresentação ao serviço militar é obrigatória para homens que completam 18 anos, mas a convocação fica a cargo do Exército, Marinha ou Aeronáutica e a maioria é dispensada.

O Exército ainda não se manifestou sobre a situação.

Pessoas trans podem servir ao Exército?

O Ministério da Defesa prevê que todos os homens entre 18 e 45 anos devem estar aptos a servir ao Exército, salvo algumas exceções, como em casos de inaptidão física ou mental para as atividades militares; objeção de consciência por motivos religiosos, filosóficos ou políticos; ou se o alistado for a única fonte de sustento da família.

Ainda segundo o Ministério da Defesa, homens transexuais (mulheres que fizeram transição para o gênero masculino), com menos de 45 anos, devem alistar-se nas Forças Armadas assim que obtiverem o novo registro civil, refletindo a mudança de sexo e nome.

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Enquanto isso, as mulheres trans (homens que mudaram para o gênero feminino), que alteraram seus documentos antes dos 18 anos, deixam de ter a obrigação de se apresentar para o serviço militar obrigatório.

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Tags:

Duda Salabert Exército Brasileiro menina trans

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