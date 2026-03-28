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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro pede que EUA pressionem eleições do Brasil

Pré-candidato participou de uma conferência que reúne líderes conservadores

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/03/2026 - 19:35 h

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Flávio Bolsonaro no CPAC
Flávio Bolsonaro no CPAC -

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), participou da CPAC, conferência que reúne líderes conservadores, no Texas, nos Estados Unidos. Durante o encontro, que aconteceu neste sábado, 28, o filho de Jair Bolsonaro fez um apelo para que os americanos façam uma "pressão diplomática" nas eleições do Brasil;

"Não apenas aos Estados Unidos,mas ao mundo inteiro, é que acompanhem as eleições brasileiras com enorme atenção. Aprendam e compreendam o nosso processo, monitorem a liberdade de expressão do nosso povo e exerçam pressão diplomática para que as nossas instituições funcionem adequadamente”, pediu.

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Durante o discurso, Flávio disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui interesses opostos aos EUA e afirmou que o petista é contra as ações do presidente Donald Trump à Venezuela, Irã, Cuba e a luta contra o tráfico de drogas.

Além disso, Flávio acusou o ex-presidente americano, Joe Biden, de interferir nas eleições brasileiras de 2022. Também no local, o senador falou sobre o pai.

“Meu pai está preso esta noite pelas mesmas crenças que vocês, mas o sacrifício dele não será em vão”, disse.

Exilado nos Estados Unidos há mais de um ano, Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo para o evento e apresentou o irmão como o futuro presidente do Brasil.

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Terras raras do Brasil

Durante a sua participação no evento, o pré-presidenciável defendeu para que os Estados Unidos explorem terras raras do Brasil em detrimento de negócios com a China.

Ele afirma que o país seria a solução dos EUA para acabar com a dependência no país asiático.

“Por que isso importa? Essas terras raras são essenciais para processadores de computador e a revolução da IA [inteligência Artificial] que está transformando nosso mundo e o equipamento de defesa americano. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível", enfatizou.

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