Eduardo Bolsonaro fala em denunciar eleições brasileiras aos EUA

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- Foto: Evaristo Sá/AFP

Voltando a colocar em xeque a lisura das eleições no Brasil, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou que denunciará ao governo dos Estados Unidos eventuais irregularidades de autoridades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições presidenciais deste ano.

O irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL), se consolida como o principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa ao Palácio do Planalto.

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Durante recente entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, Eduardo não descartou a possibilidade de articular novas sanções a autoridades brasileiras.

“Estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinentes. E que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender e adotar as providências. Onde eu tiver espaço, onde eu for consultado a levar informação, ali eu estarei para me expressar”, disse o ex-deputado.

“Censura pode afetar as eleições”

O comitê judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos publicou, na quarta-feira, 1º, a terceira parte do relatório “O ataque à liberdade de expressão no exterior: o caso do Brasil”.

O documento aponta que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prejudica a soberania dos EUA ao tentar censurar a liberdade de expressão dos cidadãos norte-americanos. Afirma ainda que essas censuras podem interferir nas eleições brasileiras de outubro de 2026.

Para Eduardo, esse resultado serve de “alerta” ao TSE sobre a eventual ocorrência de censura durante as eleições de outubro.