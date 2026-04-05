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CALENDÁRIO ELEITORAL

Visando eleições, 10 governadores e 10 prefeitos renunciam ao cargo

Prazo de desincompatibilização terminou no sábado, 4

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/04/2026 - 10:42 h | Atualizada em 05/04/2026 - 12:17

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Romeu Zema e Ronaldo Caiado
Romeu Zema e Ronaldo Caiado -

Com o fim do prazo de desincompatibilização, na noite de sábado, 4, pelo menos 10 governadores e 10 prefeitos de capitais renunciaram aos cargos para disputar novas posições nas eleições de outubro deste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige o afastamento de ocupantes de cargos públicos seis meses antes do primeiro turno para evitar o uso da máquina pública em benefício das candidaturas.

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Entre os governadores que renunciaram, dois são pré-candidatos à Presidência da República: Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO). Os outros devem disputar vagas no Senado Federal, que neste ano terá 54 das 81 cadeiras em disputa.

Veja abaixo os governadores que renunciaram:

  • Acre: Gladson Cameli (PP)
  • Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)
  • Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)
  • Goiás: Ronaldo Caiado (PSD)
  • Mato Grosso: Mauro Mendes (União)
  • Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)
  • Pará: Helder Barbalho (MDB)
  • Paraíba: João Azevêdo (PSB)
  • Roraima: Antonio Denarium (PP)
  • Amazonas: Wilson Lima (União Brasil)
  • Quando um governador deixa o cargo, o vice assume e pode se candidatar a um novo mandato. É o que deve ocorrer na maioria dos estados.

    • Prefeitos que renunciaram:

    • Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio de Janeiro
    • Lorenzo Pazzolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória
    • João Campos (PSB), ex-prefeito do Recife
    • Eduardo Braide (PSD), ex-prefeito de São Luís
    • Cícero Lucena (MDB), ex-prefeito de João Pessoa
    • David Almeida (Avante), ex-prefeito de Manaus
    • Dr. Furlan (PSD), ex-prefeito de Macapá
    • Tião Bocalom (PSDB), ex-prefeito de Rio Branco
    • Arthur Henrique (PL), ex-prefeito de Boa Vista
    • João Henrique Caldas (PSDB), ex-prefeito de Maceió

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    Tags:

    desincompatibilização eleições 2026 Governadores prefeitos

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