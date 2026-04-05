Visando eleições, 10 governadores e 10 prefeitos renunciam ao cargo

Siga o A TARDE no Google

Romeu Zema e Ronaldo Caiado - Foto: Divulgação

Com o fim do prazo de desincompatibilização, na noite de sábado, 4, pelo menos 10 governadores e 10 prefeitos de capitais renunciaram aos cargos para disputar novas posições nas eleições de outubro deste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige o afastamento de ocupantes de cargos públicos seis meses antes do primeiro turno para evitar o uso da máquina pública em benefício das candidaturas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os governadores que renunciaram, dois são pré-candidatos à Presidência da República: Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO). Os outros devem disputar vagas no Senado Federal, que neste ano terá 54 das 81 cadeiras em disputa.

Veja abaixo os governadores que renunciaram:

Acre: Gladson Cameli (PP)

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)

Goiás: Ronaldo Caiado (PSD)

Mato Grosso: Mauro Mendes (União)

Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)

Pará: Helder Barbalho (MDB)

Paraíba: João Azevêdo (PSB)

Roraima: Antonio Denarium (PP)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil)

Quando um governador deixa o cargo, o vice assume e pode se candidatar a um novo mandato. É o que deve ocorrer na maioria dos estados.

Prefeitos que renunciaram: