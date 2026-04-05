CALENDÁRIO ELEITORAL
Visando eleições, 10 governadores e 10 prefeitos renunciam ao cargo
Prazo de desincompatibilização terminou no sábado, 4
Por Ane Catarine
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Com o fim do prazo de desincompatibilização, na noite de sábado, 4, pelo menos 10 governadores e 10 prefeitos de capitais renunciaram aos cargos para disputar novas posições nas eleições de outubro deste ano.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige o afastamento de ocupantes de cargos públicos seis meses antes do primeiro turno para evitar o uso da máquina pública em benefício das candidaturas.
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Entre os governadores que renunciaram, dois são pré-candidatos à Presidência da República: Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO). Os outros devem disputar vagas no Senado Federal, que neste ano terá 54 das 81 cadeiras em disputa.
Veja abaixo os governadores que renunciaram:
- Acre: Gladson Cameli (PP)
- Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)
- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)
- Goiás: Ronaldo Caiado (PSD)
- Mato Grosso: Mauro Mendes (União)
- Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)
- Pará: Helder Barbalho (MDB)
- Paraíba: João Azevêdo (PSB)
- Roraima: Antonio Denarium (PP)
- Amazonas: Wilson Lima (União Brasil)
Prefeitos que renunciaram:
- Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio de Janeiro
- Lorenzo Pazzolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória
- João Campos (PSB), ex-prefeito do Recife
- Eduardo Braide (PSD), ex-prefeito de São Luís
- Cícero Lucena (MDB), ex-prefeito de João Pessoa
- David Almeida (Avante), ex-prefeito de Manaus
- Dr. Furlan (PSD), ex-prefeito de Macapá
- Tião Bocalom (PSDB), ex-prefeito de Rio Branco
- Arthur Henrique (PL), ex-prefeito de Boa Vista
- João Henrique Caldas (PSDB), ex-prefeito de Maceió
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