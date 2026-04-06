ELEIÇÕES
Quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil em 2026
Ao menos 10 nomes se colocaram na disputa
Por Ane Catarine
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O partido Avante anunciou, no domingo, 5, a pré-candidatura do escritor Augusto Cury à Presidência da República nas eleições de outubro. Com o anúncio oficial, ele se junta a ao menos outros 10 nomes que já se colocaram na disputa pelo Palácio do Planalto.
Entre eles, estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como o principal nome da oposição ao petista na corrida eleitoral.
Quem são os pré-candidatos à Presidência?
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Ronaldo Caiado (PSD)
- Romeu Zema (Novo)
- Renan Santos (Missão)
- Aldo Rebelo (DC)
- Hertz Dias (PSTU)
- Samara Martins (UP)
- Cabo Daciolo (Mobiliza)
- Augusto Cury (Avante)
Perfil dos pré-candidatos
Lula
Lula, de 80 anos, nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco. Atualmente exerce o terceiro mandato como presidente da República (2023–presente).
Líder sindical histórico na década de 1970, governou o Brasil por dois mandatos consecutivos (2003–2010), com foco em inclusão social, redução da pobreza, com programas como o Bolsa Família, e crescimento econômico.
Flávio Bolsonaro
O carioca Flávio Bolsonaro, de 44 anos, é senador pelo PL-RJ e foi indicado para a disputa por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível.
A pré-campanha busca apresentá-lo como uma alternativa de direita com perfil mais moderado, jovem e dinâmico, visando atrair eleitores além da base bolsonarista.
Ronaldo Caiado
Ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado tem 76 anos e, ao lado de Flávio, é um dos principais nomes da direita para a disputa presidencial.
Nascido em Anápolis (GO), é médico ortopedista e tem longa trajetória política historicamente ligada ao setor agropecuário. A pré-candidatura dele se baseia nos resultados da gestão estadual, especialmente na segurança pública.
Romeu Zema
Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema tem 61 anos e também é um dos nomes da direita.
Natural de Araxá (MG), busca se consolidar como o candidato da gestão e eficiência. Defende uma economia liberal e é crítico da atual gestão federal e do Supremo Tribunal Federal (STF).
Renan Santos
Fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, de 41 anos, é natural de Vinhedo (SP). É empresário, músico e presidente do Partido Missão, aprovado pelo TSE em novembro de 2025.
Foi um dos articuladores do chamado “Comitê do Impeachment”, ligado ao processo que levou à saída da ex-presidente Dilma Rousseff.
Aldo Rebelo
José Aldo Rebelo Figueiredo, de 70 anos, é jornalista e escritor, natural de Viçosa (AL).
Foi ministro em diferentes áreas nos governos Lula e Dilma Rousseff, como Defesa, Ciência e Tecnologia, Esporte e Coordenação Política. Após uma guinada à direita, passou a criticar o governo federal.
Hertz Dias
Hertz da Conceição Dias, de 55 anos, é natural de São José de Ribamar (MA), historiador formado pela UFMA e professor da rede pública.
É cofundador do Movimento Hip Hop Quilombo Urbano e militante do PSTU desde 2010. Em 2018, foi candidato a vice-presidente.
Samara Martins
Samara Martins, de 38 anos, é dentista e vice-presidente nacional da Unidade Popular (UP).
Atua no Movimento de Mulheres Olga Benário e coordena a Frente Negra Revolucionária. Em 2022, foi candidata a vice-presidente.
Cabo Daciolo
Benevenuto Daciolo, de 49 anos, nasceu em Florianópolis (SC), é formado em turismo e foi bombeiro no Rio de Janeiro.
Em 2018, foi lançado pelo Patriota como candidato a presidente da República, escolha feita após o partido receber uma negativa de Jair Bolsonaro, que foi para o PL.
Em 2022, tentou disputar o governo do Rio, mas não conseguiu viabilizar a candidatura.
Augusto Cury
Augusto Cury, de 67 anos, é médico psiquiatra, pesquisador e um dos escritores brasileiros mais lidos no mundo.
Sem trajetória política, é criador da Teoria da Inteligência Multifocal e desenvolveu projetos educacionais, como a Escola da Inteligência.
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