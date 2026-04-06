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ELEIÇÕES

Quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil em 2026

Ao menos 10 nomes se colocaram na disputa

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/04/2026 - 9:00 h | Atualizada em 06/04/2026 - 9:43

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Veja quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil
Veja quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil -

O partido Avante anunciou, no domingo, 5, a pré-candidatura do escritor Augusto Cury à Presidência da República nas eleições de outubro. Com o anúncio oficial, ele se junta a ao menos outros 10 nomes que já se colocaram na disputa pelo Palácio do Planalto.

Entre eles, estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como o principal nome da oposição ao petista na corrida eleitoral.

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Quem são os pré-candidatos à Presidência?

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Renan Santos (Missão)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Hertz Dias (PSTU)
  • Samara Martins (UP)
  • Cabo Daciolo (Mobiliza)
  • Augusto Cury (Avante)

Perfil dos pré-candidatos

Lula

Lula, de 80 anos, nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco. Atualmente exerce o terceiro mandato como presidente da República (2023–presente).

Lula é pré-candidato à Presidência da República pelo PT
Lula é pré-candidato à Presidência da República pelo PT | Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Líder sindical histórico na década de 1970, governou o Brasil por dois mandatos consecutivos (2003–2010), com foco em inclusão social, redução da pobreza, com programas como o Bolsa Família, e crescimento econômico.

Flávio Bolsonaro

O carioca Flávio Bolsonaro, de 44 anos, é senador pelo PL-RJ e foi indicado para a disputa por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível.

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República pelo PL
Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República pelo PL | Foto: Evaristo SA / AFP

A pré-campanha busca apresentá-lo como uma alternativa de direita com perfil mais moderado, jovem e dinâmico, visando atrair eleitores além da base bolsonarista.

Ronaldo Caiado

Ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado tem 76 anos e, ao lado de Flávio, é um dos principais nomes da direita para a disputa presidencial.

Ronaldo Caiado é pré-candidato à Presidência da República pelo PSD
Ronaldo Caiado é pré-candidato à Presidência da República pelo PSD | Foto: Agência Brasil/ Rafa Neddermeyer

Nascido em Anápolis (GO), é médico ortopedista e tem longa trajetória política historicamente ligada ao setor agropecuário. A pré-candidatura dele se baseia nos resultados da gestão estadual, especialmente na segurança pública.

Romeu Zema

Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema tem 61 anos e também é um dos nomes da direita.

Romeu Zema é pré-candidato à Presidência da República pelo Novo
Romeu Zema é pré-candidato à Presidência da República pelo Novo | Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Natural de Araxá (MG), busca se consolidar como o candidato da gestão e eficiência. Defende uma economia liberal e é crítico da atual gestão federal e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Renan Santos

Fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, de 41 anos, é natural de Vinhedo (SP). É empresário, músico e presidente do Partido Missão, aprovado pelo TSE em novembro de 2025.

Renan Santos é pré-candidato à Presidência pelo Missão
Renan Santos é pré-candidato à Presidência pelo Missão | Foto: Divulgação/Luiz Rebelato

Foi um dos articuladores do chamado “Comitê do Impeachment”, ligado ao processo que levou à saída da ex-presidente Dilma Rousseff.

Aldo Rebelo

José Aldo Rebelo Figueiredo, de 70 anos, é jornalista e escritor, natural de Viçosa (AL).

Aldo Rebelo é pré-candidato à Presidência da República pelo DC
Aldo Rebelo é pré-candidato à Presidência da República pelo DC | Foto: Agência Senado/ Pedro França

Foi ministro em diferentes áreas nos governos Lula e Dilma Rousseff, como Defesa, Ciência e Tecnologia, Esporte e Coordenação Política. Após uma guinada à direita, passou a criticar o governo federal.

Hertz Dias

Hertz da Conceição Dias, de 55 anos, é natural de São José de Ribamar (MA), historiador formado pela UFMA e professor da rede pública.

Hertz Dias é pré-candidato à Presidência pelo PSTU
Hertz Dias é pré-candidato à Presidência pelo PSTU | Foto: Matheus Soares/Grupo Mirante

É cofundador do Movimento Hip Hop Quilombo Urbano e militante do PSTU desde 2010. Em 2018, foi candidato a vice-presidente.

Samara Martins

Samara Martins, de 38 anos, é dentista e vice-presidente nacional da Unidade Popular (UP).

Samara Martins é pré-candidata à Presidência pelo UP
Samara Martins é pré-candidata à Presidência pelo UP | Foto: Divulgação/UP

Atua no Movimento de Mulheres Olga Benário e coordena a Frente Negra Revolucionária. Em 2022, foi candidata a vice-presidente.

Cabo Daciolo

Benevenuto Daciolo, de 49 anos, nasceu em Florianópolis (SC), é formado em turismo e foi bombeiro no Rio de Janeiro.

Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência pelo Mozila
Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência pelo Mozila | Foto: Câmara dos Deputados/ Zeca Ribeiro

Em 2018, foi lançado pelo Patriota como candidato a presidente da República, escolha feita após o partido receber uma negativa de Jair Bolsonaro, que foi para o PL.

Em 2022, tentou disputar o governo do Rio, mas não conseguiu viabilizar a candidatura.

Augusto Cury

Augusto Cury, de 67 anos, é médico psiquiatra, pesquisador e um dos escritores brasileiros mais lidos no mundo.

Augusto Cury é pré-candidato à Presidência da República pelo Avante
Augusto Cury é pré-candidato à Presidência da República pelo Avante | Foto: Divulgação/Alba

Sem trajetória política, é criador da Teoria da Inteligência Multifocal e desenvolveu projetos educacionais, como a Escola da Inteligência.

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Tags:

eleição 2026 Flávio Bolsonaro Lula presidência da república Ronaldo Caiado

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