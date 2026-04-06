Quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil em 2026

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Veja quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil - Foto: Agência Brasil/ Fernando Frazão

O partido Avante anunciou, no domingo, 5, a pré-candidatura do escritor Augusto Cury à Presidência da República nas eleições de outubro. Com o anúncio oficial, ele se junta a ao menos outros 10 nomes que já se colocaram na disputa pelo Palácio do Planalto.

Entre eles, estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como o principal nome da oposição ao petista na corrida eleitoral.

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Quem são os pré-candidatos à Presidência?

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Flávio Bolsonaro (PL)

Ronaldo Caiado (PSD)

Romeu Zema (Novo)

Renan Santos (Missão)

Aldo Rebelo (DC)

Hertz Dias (PSTU)

Samara Martins (UP)

Cabo Daciolo (Mobiliza)

Augusto Cury (Avante)

Perfil dos pré-candidatos

Lula

Lula, de 80 anos, nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco. Atualmente exerce o terceiro mandato como presidente da República (2023–presente).

Lula é pré-candidato à Presidência da República pelo PT | Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Líder sindical histórico na década de 1970, governou o Brasil por dois mandatos consecutivos (2003–2010), com foco em inclusão social, redução da pobreza, com programas como o Bolsa Família, e crescimento econômico.

Flávio Bolsonaro

O carioca Flávio Bolsonaro, de 44 anos, é senador pelo PL-RJ e foi indicado para a disputa por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível.

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República pelo PL | Foto: Evaristo SA / AFP

A pré-campanha busca apresentá-lo como uma alternativa de direita com perfil mais moderado, jovem e dinâmico, visando atrair eleitores além da base bolsonarista.

Ronaldo Caiado

Ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado tem 76 anos e, ao lado de Flávio, é um dos principais nomes da direita para a disputa presidencial.

Ronaldo Caiado é pré-candidato à Presidência da República pelo PSD | Foto: Agência Brasil/ Rafa Neddermeyer

Nascido em Anápolis (GO), é médico ortopedista e tem longa trajetória política historicamente ligada ao setor agropecuário. A pré-candidatura dele se baseia nos resultados da gestão estadual, especialmente na segurança pública.

Romeu Zema

Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema tem 61 anos e também é um dos nomes da direita.

Romeu Zema é pré-candidato à Presidência da República pelo Novo | Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Natural de Araxá (MG), busca se consolidar como o candidato da gestão e eficiência. Defende uma economia liberal e é crítico da atual gestão federal e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Renan Santos

Fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, de 41 anos, é natural de Vinhedo (SP). É empresário, músico e presidente do Partido Missão, aprovado pelo TSE em novembro de 2025.

Renan Santos é pré-candidato à Presidência pelo Missão | Foto: Divulgação/Luiz Rebelato

Foi um dos articuladores do chamado “Comitê do Impeachment”, ligado ao processo que levou à saída da ex-presidente Dilma Rousseff.

Aldo Rebelo

José Aldo Rebelo Figueiredo, de 70 anos, é jornalista e escritor, natural de Viçosa (AL).

Aldo Rebelo é pré-candidato à Presidência da República pelo DC | Foto: Agência Senado/ Pedro França

Foi ministro em diferentes áreas nos governos Lula e Dilma Rousseff, como Defesa, Ciência e Tecnologia, Esporte e Coordenação Política. Após uma guinada à direita, passou a criticar o governo federal.

Hertz Dias

Hertz da Conceição Dias, de 55 anos, é natural de São José de Ribamar (MA), historiador formado pela UFMA e professor da rede pública.

Hertz Dias é pré-candidato à Presidência pelo PSTU | Foto: Matheus Soares/Grupo Mirante

É cofundador do Movimento Hip Hop Quilombo Urbano e militante do PSTU desde 2010. Em 2018, foi candidato a vice-presidente.

Samara Martins

Samara Martins, de 38 anos, é dentista e vice-presidente nacional da Unidade Popular (UP).

Samara Martins é pré-candidata à Presidência pelo UP | Foto: Divulgação/UP

Atua no Movimento de Mulheres Olga Benário e coordena a Frente Negra Revolucionária. Em 2022, foi candidata a vice-presidente.

Cabo Daciolo

Benevenuto Daciolo, de 49 anos, nasceu em Florianópolis (SC), é formado em turismo e foi bombeiro no Rio de Janeiro.

Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência pelo Mozila | Foto: Câmara dos Deputados/ Zeca Ribeiro

Em 2018, foi lançado pelo Patriota como candidato a presidente da República, escolha feita após o partido receber uma negativa de Jair Bolsonaro, que foi para o PL.

Em 2022, tentou disputar o governo do Rio, mas não conseguiu viabilizar a candidatura.

Augusto Cury

Augusto Cury, de 67 anos, é médico psiquiatra, pesquisador e um dos escritores brasileiros mais lidos no mundo.

Augusto Cury é pré-candidato à Presidência da República pelo Avante | Foto: Divulgação/Alba

Sem trajetória política, é criador da Teoria da Inteligência Multifocal e desenvolveu projetos educacionais, como a Escola da Inteligência.