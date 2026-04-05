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POLÍTICA

Escritor Augusto Cury se filia ao Avante e mira disputa pela Presidência

Anúncio foi feito nas redes sociais ao lado do presidente da sigla, Luís Tibé

Luan Julião

Por Luan Julião

05/04/2026 - 14:46 h

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Escritor Augusto Cury se filia ao Avante
Escritor Augusto Cury se filia ao Avante -

O nome do psiquiatra e escritor Augusto Cury passou a integrar oficialmente o cenário político nacional neste domingo, 5. Ele confirmou sua filiação ao Avante e se colocou como pré-candidato à Presidência da República pela legenda.

A movimentação marca a formalização de uma intenção que já vinha sendo sinalizada desde março, quando Cury revelou o desejo de disputar o Palácio do Planalto, mas ainda não havia definido por qual partido concorreria.

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A sigla destacou o lançamento da pré-candidatura como um passo simbólico dentro de uma proposta mais ampla. “O partido Avante anuncia oficialmente o nome de Augusto Cury como pré-candidato à Presidência da República, marcando um novo momento na construção de um projeto nacional pautado no desenvolvimento humano, na inteligência emocional e na valorização das pessoas”, diz nota da sigla.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais e contou com a presença do presidente do partido, o deputado federal Luís Tibé, que apareceu ao lado de Cury nas publicações.

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De acordo com o partido, a escolha reforça a estratégia de apresentar novas alternativas ao eleitorado. A legenda avalia que a pré-candidatura “reforça” o posicionamento da sigla de “apresentar ao país alternativas que dialoguem com a realidade da população, propondo uma política mais humana, equilibrada e conectada às necessidades reais dos brasileiros”.

Conhecido internacionalmente, Cury construiu carreira como um dos autores mais lidos do mundo, com livros publicados em diversos países, especialmente nas áreas de autoajuda, psicologia e inteligência emocional.

Antes de oficializar sua entrada no Avante, o escritor relatou ter dialogado com diferentes lideranças políticas, incluindo nomes como Michel Temer, Gilberto Kassab e Aécio Neves.

“Queridos amigos, agradeço a todos os políticos com quem tive a oportunidade de conversar e que me receberam de forma calorosa, respeitosa e entusiasmada, como o ex-presidente Michel Temer, Gilberto Kassab, Marcos Pereira, Aécio Neves, Renata Abreu, pastor Everaldo, Aldo Rebelo, Suêd Haidar, Marcel Van Hattem, entre outros que, mesmo não citados aqui, têm grande relevância”, relatou.

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