GUERRA
Novo sistema do Irã teria abatido caça e mais 4 aeronaves dos EUA
Informações foi confirmada por um porta-voz das Forças Armadas iraniana
Por Ane Catarine
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Um porta-voz do quartel-general das Forças Armadas do Irã, Ebrahim Zolfaqari, afirmou neste domingo, 5, que o país usou um novo sistema de defesa aérea para derrubar um caça dos Estados Unidos e outras quatro aeronaves norte-americanas envolvidas em uma operação de resgate.
Ele, no entanto, não detalhou o funcionamento do novo sistema, apenas afirmou que ele pertence à Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária iraniana.
“O inimigo deve saber que contamos com novos sistemas de defesa aérea construídos pelos jovens deste país. Certamente alcançaremos controle total dos céus”, afirmou o porta-voz.
Quais aeronaves teriam sido atingidas?
De acordo com Ebrahim Zolfaqari, foram atingidos dois aviões de carga C-130, dois helicópteros Black Hawk, além de drones MQ-9 e Hermes, todos supostamente envolvidos na operação de resgate.
Ele também afirmou que um A-10 Thunderbolt II foi derrubado pelo novo sistema. Zolfaqari voltou a dizer ainda que o Irã abateu um caça F-35.
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No entanto, até o momento, a única aeronave americana confirmada como atingida nos últimos dias é um F-15E. Autoridades iranianas já haviam, anteriormente, se referido ao modelo como F-35.
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