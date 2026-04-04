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Irã diz ter abatido caças dos EUA; veja o que se sabe

Ao todo, Exército iraniano registrou derrubada de duas aeronaves

Redação

Por Redação

04/04/2026 - 17:54 h

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Caça dos Estados Unidos (Imagem ilustrativa)
Caça dos Estados Unidos (Imagem ilustrativa) -

Pela primeira vez desde o início do conflito, o Irã afirma ter abatido dois caças dos Estados Unidos, segundo autoridades iranianas.

De acordo com as Forças Armadas do país, as duas aeronaves teriam sido derrubadas na sexta-feira, 3, em episódios distintos.

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Em um dos casos, a mídia internacional relata que um caça F-15E foi atingido no sul do Irã. Um dos tripulantes foi resgatado por forças americanas, enquanto o outro ainda não teve o paradeiro confirmado.

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Já o governo iraniano afirma que um segundo avião, um A-10, foi derrubado por sistemas de defesa aérea na região do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico.

A versão, no entanto, é contestada. A CBS News afirma que um A-10 envolvido na operação de resgate do primeiro avião foi apenas alvo de disparos. O piloto se ejetou e foi resgatado no mar.

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Tags:

conflito internacional estados unidos Irã Oriente Médio

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