GERRA
Irã diz ter abatido caças dos EUA; veja o que se sabe
Ao todo, Exército iraniano registrou derrubada de duas aeronaves
Por Redação
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Pela primeira vez desde o início do conflito, o Irã afirma ter abatido dois caças dos Estados Unidos, segundo autoridades iranianas.
De acordo com as Forças Armadas do país, as duas aeronaves teriam sido derrubadas na sexta-feira, 3, em episódios distintos.
Em um dos casos, a mídia internacional relata que um caça F-15E foi atingido no sul do Irã. Um dos tripulantes foi resgatado por forças americanas, enquanto o outro ainda não teve o paradeiro confirmado.
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Já o governo iraniano afirma que um segundo avião, um A-10, foi derrubado por sistemas de defesa aérea na região do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico.
A versão, no entanto, é contestada. A CBS News afirma que um A-10 envolvido na operação de resgate do primeiro avião foi apenas alvo de disparos. O piloto se ejetou e foi resgatado no mar.
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