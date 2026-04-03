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Irã diz ter derrubado segundo avião dos EUA no Golfo Pérsico

Novo episódio amplia tensão após outro caça ser abatido no mesmo dia

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

03/04/2026 - 18:57 h

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Anteriormente, a queda de um avião de vigilância dos Estados Unidos já tinha sido destruído
Anteriormente, a queda de um avião de vigilância dos Estados Unidos já tinha sido destruído -

As forças armadas do Irã afirmaram ter atingido um segundo avião de combate dos Estados Unidos na sexta-feira, 3.

De acordo com a mídia estatal iraniana, o caça A-10 Thunderbolt II, apelidado de Warthog, caiu nas águas do Golfo Pérsico após ser interceptado pelos sistemas de defesa aérea do país próximo ao estreito de Ormuz. A informação foi divulgada com base em um comunicado do escritório de relações públicas do exército.

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Segundo a CNN, um oficial americano informou que o piloto conseguiu retirar a aeronave do território iraniano antes de ejetar do avião e foi resgatado.

O episódio ocorreu no mesmo dia em que um F-15E foi abatido sobre o Irã. Um membro da tripulação foi resgatado após uma missão de busca e resgate, mas o destino do segundo tripulante da aeronave ainda é incerto.

Os Warthogs são aviões de assento único e estão realizando missões sobre o Irã há várias semanas, em meio ao aumento das tensões na região.

Ataque anterior

Imagens verificadas pela AFP mostraram um avião de vigilância aérea dos Estados Unidos destruído após um ataque iraniano à Base Aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, no último domingo, 29.

A aeronave atingida é um E-3 Sentry, modelo usado para monitoramento aéreo e coordenação de operações militares. Fotos que circularam nas redes sociais indicam que o avião ficou partido ao meio após o impacto.

O ataque foi realizado com mísseis e drones, segundo relatos de veículos como The New York Times e The Wall Street Journal. Pelo menos 12 militares americanos ficaram feridos, sendo dois em estado grave.

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