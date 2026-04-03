EUA lançam operação para resgatar pilotos após caça ser abatido pelo Irã

Queda ocorreu após ação da defesa aérea iraniana, segundo Teerã - Foto: Leon Redfern/Exército dos Estados Unidos

Uma operação de resgate foi mobilizada pelos Estados Unidos nesta sexta-feira, 3, após a queda de um caça durante ações de guerra contra o Irã. A aeronave foi atingida e os dois pilotos precisaram se ejetar em meio ao incidente.

De acordo com informações divulgadas por fontes do Exército norte-americano à imprensa local, um dos militares já foi localizado com vida. O segundo piloto, no entanto, continuava desaparecido até a última atualização.

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Buscas mobilizam operação de emergência

A ofensiva que derrubou o avião foi reivindicada pela Guarda Revolucionária do Irã. Após o episódio, autoridades da região onde a aeronave caiu teriam solicitado apoio da população para auxiliar nas buscas, inclusive com a oferta de recompensa para quem encontrasse os pilotos.

Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a queda do caça. Em entrevista à emissora NBC News, ele minimizou possíveis impactos do episódio nas negociações entre os países:

"Não, de forma alguma. Isto é guerra. Estamos em guerra".

Segundo incidente na mesma região

Enquanto as buscas seguiam, relatos indicaram outro episódio envolvendo aeronaves americanas. Segundo o jornal The New York Times, um segundo avião da Força Aérea dos EUA caiu no Golfo Pérsico ainda nesta sexta. Neste caso, o piloto foi resgatado.

Irã confirma ataque e detalha ação

O Irã também se pronunciou oficialmente sobre a ofensiva. Em comunicado divulgado pela mídia estatal, o Exército iraniano afirmou que a aeronave americana foi detectada e atingida por sistemas de defesa aérea próximos ao Estreito de Ormuz:

"Há uma hora, uma aeronave modelo A-10, pertencente ao inimigo americano-sionista agressor, foi alvo após ter sido detectada e enfrentada pelos sistemas da rede integrada de defesa aérea do país, nas águas do sul, próximo ao Estreito de Ormuz".

Caça F-35 estaria entre os alvos

Além disso, autoridades iranianas disseram ter abatido um caça F-35 dos Estados Unidos — o segundo desde o início do conflito. Segundo agências estatais, a aeronave teria sido "completamente destruída" e a sobrevivência do piloto é considerada "improvável".

O ataque teria ocorrido quando o jato sobrevoava a região central do Irã. Imagens divulgadas por veículos oficiais mostram o que seriam destroços do avião, amplamente replicados por agências locais.

Episódio semelhante já havia ocorrido

Esse não seria um caso isolado. Em 19 de março, outro F-35 americano já havia sido atingido por defesas iranianas, segundo Teerã. Na ocasião, a aeronave conseguiu realizar um pouso de emergência em uma base dos Estados Unidos no Oriente Médio, após sofrer danos.

Considerado um dos caças mais avançados do mundo, o F-35 integra a chamada quinta geração de aeronaves militares e é desenvolvido pela Lockheed Martin em parceria com aliados internacionais. Projetado para escapar de radares, o modelo é frequentemente descrito como praticamente “invisível” aos sistemas tradicionais de defesa aérea.