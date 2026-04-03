Homem mais velho do mundo morre dias antes do aniversário

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O homem viveu cerca de 126 anos - Foto: Reprodução

Marcelino Abad Tolentino faleceu nesta semana em uma aldeia remota no Peru. Conhecido carinhosamente como Mashico, o agricultor tinha 125 anos de idade e era considerado o homem mais velho do mundo.

De acordo com informações da imprensa local, o rapaz vivia em um abrigo para idosos, onde recebia o devido apoio após sofrer um acidente, e completaria 126 anos de idade neste domingo, 5.

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Ele foi descoberto pelo programa Pensão 65 do governo durante a pandemia do vírus da Covid-19. Na época, ele recebeu seu primeiro documento de identidade e uma pensão estatal.

Homem mais velho do mundo

Mashico afirmava ter nascido em 1900, porém não tem certidão de nascimento. Ele ficou órfão ainda jovem e viveu em extrema pobreza durante sua vida, sem acesso a estudos e outros meios de conhecimento.

Devido a morte dele, o título de homem mais velho do mundo passa para o brasileiro João Marinho Neto, de 113 anos. Já a pessoa mais velha ainda viva é Ethel Caterham, do Reino Unido, com 116 anos.