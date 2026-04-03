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BARRADOS

Brasil lidera ranking de estrangeiros barrados em país europeu

Os brasileiros têm enfrentado problemas para adentrar o país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/04/2026 - 12:49 h

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Os brasileiros estão sendo barrados na imigração
Os brasileiros estão sendo barrados na imigração -

Os brasileiros estão enfrentando problemas para adentrar um dos países mais famosos da Europa nos últimos anos. Segundo dados publicados no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) do governo de Portugal, cerca de 749 brasileiros foram barrados em 2025.

Os números representam 35% da quantidade de estrangeiros barrados pela segurança do país. Ao todo, foram 2140 turistas e imigrantes impedidos de entrar nas fronteiras portuguesas.

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Ocupando o topo da lista, o Brasil é seguido pela Angola, que teve 396 pessoas barradas no ano passado. A lista ainda conta com imigrantes e turistas do Reino Unido, Estados Unidos e da Venezuela.

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Queda significativa

Apesar de ainda conquistar o primeiro lugar do ranking de barrados, o Brasil apresentou uma queda de quase metade dos seus números, com relação ao mesmo relatório de 2024.

No ano anterior, a quantidade de brasileiros impedidos de entrar nas fronteiras portuguesas foi de 1.470, cerca de 721% a mais do que em 2023, que registrou apenas 179.

Entretanto, o número total de estrangeiros impedidos de entrar em Portugal subiu dos 1,7 mil de 2024 para 2,1 mil em 2025, registrando um crescimento de 23% entre um ano e outro.

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Tags:

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