Irã promete ataque devastador após Trump ameaçar levar país à Idade da Pedra

Explosões foram relatadas em diversos bairros da capital iraniana - Foto: ATTA KENARE / AFP

A tensão no Oriente Médio atingiu um ponto de ruptura nesta quinta-feira, 2. Após o presidente americano, Donald Trump, prometer bombardear o Irã até que o país regresse à “Idade da Pedra”, Teerã reagiu prometendo ataques “devastadores” contra os Estados Unidos e Israel.

Explosões foram relatadas em diversos bairros da capital iraniana, atingindo inclusive o Instituto Pasteur. O Exército do Irã afirmou que as agressões continuarão até a "rendição" dos adversários. Enquanto isso, o exército israelense repeliu mísseis vindos do Irã, do Hezbollah e do Iêmen em plena celebração da Páscoa judaica.

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo dramático pelo cessar imediato das hostilidades, alertando que o conflito pode se transformar em uma guerra de proporções globais. No Líbano, a invasão terrestre de Israel já provoca um êxodo maciço e a destruição completa de zonas residenciais.

Crise econômica e o Estreito de Ormuz

A guerra já desestabiliza a economia mundial. A Guarda Revolucionária Iraniana mantém fechado o Estreito de Ormuz, passagem por onde trafegam 20% do petróleo mundial. O bloqueio fez os preços do barril dispararem após o discurso de Trump, levando o Reino Unido e outros 40 países a exigirem a reabertura imediata da via.

Painel do conflito